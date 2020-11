Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára gyakorolt befolyásukat.","shortLead":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára...","id":"20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c59eef8-2846-44d5-ac11-513c1299a724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","timestamp":"2020. november. 25. 20:15","title":"Európai Parlament: A közmédia egyes tagállamokban kormányzati propagandává silányult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A szerda éjjel megjelent kormányrendelet ad erre lehetőséget.","shortLead":"A szerda éjjel megjelent kormányrendelet ad erre lehetőséget.","id":"20201126_Megsemmisithetik_a_szinmuveszetisek_felevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044bcc8-f291-403d-857f-2a590832a9c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Megsemmisithetik_a_szinmuveszetisek_felevet","timestamp":"2020. november. 26. 10:48","title":"Megsemmisíthetik a színművészetisek félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","shortLead":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","id":"20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffbc51b-a648-45cd-8ee8-d7b72071ff6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","timestamp":"2020. november. 26. 14:21","title":"Máté Gábor marad a Katona József Színház élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cac4e16-78c8-4b10-affc-012b04e001c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Quarabag sajtófőnöke lényegében népirtásra buzdított. Súlyos pénzbírságot is fizethet érte.","shortLead":"A Quarabag sajtófőnöke lényegében népirtásra buzdított. Súlyos pénzbírságot is fizethet érte.","id":"20201126_uefa_eltiltas_quarabag_azeri_sajtofonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cac4e16-78c8-4b10-affc-012b04e001c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e751aa-a558-4ab5-bda1-6bc992ea390c","keywords":null,"link":"/sport/20201126_uefa_eltiltas_quarabag_azeri_sajtofonok","timestamp":"2020. november. 26. 21:33","title":"Háborút vitt a fociba, örökre eltiltotta az UEFA egy azeri klub sajtófőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja a kiegészített összeget az, aki a munkahelyén fertőződött meg koronavírussal, ugyanis a kérelem szolgálati útját rögzítő jogszabályt annak idején még egyedi esetekre dolgozták ki, nem egy világjárványra. Gulyás Gergely csütörtöki ígérete szerint ez változni fog. ","shortLead":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja...","id":"20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4bd90-4c70-4679-bb07-aa89078a64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","timestamp":"2020. november. 26. 14:58","title":"Bürokratikus akadálypálya vár a táppénzt igénylőkre, épp ideje, hogy ez változzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","shortLead":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","id":"20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ab87-c66a-48a8-bb3d-bec251693f14","keywords":null,"link":"/sport/20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","timestamp":"2020. november. 27. 17:10","title":"Átneveznék a nápolyi stadiont Maradona emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP pártalapítványa. Megszereztük az elmúlt 5 év költéseit.","shortLead":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP...","id":"202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a7325-2fb1-4bcf-bcb4-f4a09ee08be1","keywords":null,"link":"/360/202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b2cf9f-7dfb-438c-b371-cfd14fae3ea5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201127_Marabu_Feknyuz_Titkos_infok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b2cf9f-7dfb-438c-b371-cfd14fae3ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7415932-0272-4b0b-880f-e94c3602540a","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Marabu_Feknyuz_Titkos_infok","timestamp":"2020. november. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos infók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]