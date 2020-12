Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte láthatatlan LG. A vállalaton belül a prémium szegmensre koncentrál ezután.","shortLead":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte...","id":"20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399a64cc-e303-4206-b715-cc6f32dbc4f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 10. 09:33","title":"66 hónapja csak viszik a pénzt az LG telefonjai, így inkább kidobják az olcsó modelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","shortLead":"Kepli Lajos a veszélyhelyzet miatt lényegében egyedül határozhatott erről.","id":"20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243a1d0f-a1be-4c57-9b54-369c53c6ffa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2020. december. 09. 17:59","title":"Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet a 2020-as listán.","shortLead":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet...","id":"20201209_who_demencia_halalokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de10258-ecb9-4ca9-8d51-60bae1da84b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_who_demencia_halalokok","timestamp":"2020. december. 09. 17:33","title":"WHO: A demencia bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","shortLead":"A modern fejlesztés-gazdaságtan egyik úttörője, W. Arthur Lewis mosolyog ma a Google kereső főoldalán.","id":"20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b1921b-4364-44e0-82ea-6c19b80a355d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef1459e-3569-4272-ac05-51c214bcdc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_w_arthur_lewis_kozgazdasz_nobel_dij_google","timestamp":"2020. december. 10. 06:33","title":"Kicsoda W. Arthur Lewis, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5665f7c4-45ba-498d-8117-a97ec2fdcad3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Családi és politikai kulisszatitkokba egyaránt betekintést enged Barack Obama a héten a HVG Könyvek kiadásában megjelenő, Egy ígéret földje című memoárjában, amely nem csak az általa keltett felfokozott várakozással tér el a száz éve „intézményesült” műfaj korábbi köteteitől.","shortLead":"Családi és politikai kulisszatitkokba egyaránt betekintést enged Barack Obama a héten a HVG Könyvek kiadásában...","id":"202050__barack_obama_memoarja__elnoki_bestsellerek__lustasag_es_zugcigizes__megirjak_a_maguket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5665f7c4-45ba-498d-8117-a97ec2fdcad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b29e9-3be4-41aa-9e5c-ad07b2a80bad","keywords":null,"link":"/360/202050__barack_obama_memoarja__elnoki_bestsellerek__lustasag_es_zugcigizes__megirjak_a_maguket","timestamp":"2020. december. 10. 19:00","title":"Memoártörténet: évszázadnyi előzmény után olvashatunk a zugcigiző Obamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható telefonjának újabb változata.","shortLead":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható...","id":"20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1c866-5e93-4219-bd08-f7b4bb41e85c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","timestamp":"2020. december. 10. 14:33","title":"Felénk is kerülhet a Royole új összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára Olaszországtól Ausztráliáig vannak üzletfeleik. Az ötlet, amelyre a céget alapították, Japánból származik, a know-how magyar.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára...","id":"20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1bca-e9a1-4fd0-b71f-f96f4c412361","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 17:30","title":"Egy magyar családi cég, amelynek tripla bevételt hozhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]