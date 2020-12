Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem kell leírni. Felmerült, hogy gond lehet néhány ilyen telefon kijelzőjével, és ezt maga a gyártó is elismerte.","shortLead":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem...","id":"20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36c5ff-6aeb-4677-8fbe-2589d7e47b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","timestamp":"2020. december. 09. 21:03","title":"Beismerte az Apple: tényleg gond lehet az iPhone 11-ek kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa27734c-9125-4732-bb7f-976f5d8a86d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szériát az Alkonyattól pirkadatig rendezője, Robert Rodriguez és testvére írja.","shortLead":"A szériát az Alkonyattól pirkadatig rendezője, Robert Rodriguez és testvére írja.","id":"20201210_Noi_foszereplo_Zorro_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa27734c-9125-4732-bb7f-976f5d8a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4592d41b-0ed5-40d9-a3d5-c6cd30152c5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Noi_foszereplo_Zorro_sorozat","timestamp":"2020. december. 10. 16:26","title":"Nő alakítja Zorrót egy készülő sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni. Szexbotrány-krónika az elmúlt 60 évből. ","shortLead":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni...","id":"20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a095c7a3-c864-4efb-aa8f-60c975a4ee2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","timestamp":"2020. december. 09. 19:00","title":"Szexbotrányok, kényes afférok – nem minden politikus bukott bele, mint Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről szóló csatában. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelést.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]