[{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív törzs megerősítette, hogy péntek reggel négy olyan személyhez köthető helyszínen tartottak kutatásokat, akik hasonló tartalmak hangadói.\r

","shortLead":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív...","id":"20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fbf6-a0c1-41a3-a01c-9ec8e493377d","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","timestamp":"2020. december. 11. 12:06","title":"Elvitte a rendőrség Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","shortLead":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","id":"20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67320838-68da-49b6-97cc-6263caa43ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","timestamp":"2020. december. 11. 08:04","title":"Buszbaleset történt Dunaújvárosnál, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bd92cc-627e-44f6-bb51-f9e576f2943c","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bd92cc-627e-44f6-bb51-f9e576f2943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. december. 10. 18:30","title":"Változás jön, de ne pánikoljunk: a technikai fejlődés pontosan kijelölte az irányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett a forgalomban.","shortLead":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett...","id":"20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06154bd1-86e4-4cdb-a0a5-6b3d1536fc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","timestamp":"2020. december. 10. 04:37","title":"Őrült kamionos miatt kellett bocsánatot kérnie a munkaadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy részben látható a hvg360-on. ","shortLead":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy...","id":"202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c8171-f674-453a-9f77-da82d54b0527","keywords":null,"link":"/kultura/202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","timestamp":"2020. december. 11. 14:15","title":"A borászat nem egy romantikus elfoglaltság, hanem folyamatos harc az elemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra 2021-ben kerül majd sor. Van, amelyikre csak szeptemberben.","shortLead":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra...","id":"20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8d132-64f0-4431-89d2-0554923709d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","timestamp":"2020. december. 10. 09:03","title":"Samsung telefonja van? Ezek a készülékek kapják meg az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]