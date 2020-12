Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott az ellenzéki formáció néppártosodása – derül ki a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015–2020 közötti támogatás- és megbízáslistájából, amelyet a többi párt alapítványával együtt a HVG kért ki a szervezettől.","shortLead":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott...","id":"202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e782c-0780-433f-a488-09d7e5ae8a86","keywords":null,"link":"/360/202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","timestamp":"2020. december. 11. 07:00","title":"Leginkább pártmédiára költött a Jobbik alapítványa, de saját múzeumra is jutott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az unió közös klímacéljai és a hozzájuk rendelt források kapcsán egész éjjel tárgyaltak Brüsszelben a lengyelekkel, mégsem született péntek reggelig megállapodás. Az EU-csúcs második napján még összejöhet.","shortLead":"Az unió közös klímacéljai és a hozzájuk rendelt források kapcsán egész éjjel tárgyaltak Brüsszelben a lengyelekkel...","id":"20201211_EUcsucs_egesz_ejjel_targyaltak_a_lengyelekkel_a_klimamegallapodasrol__eddig_hiaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525162f9-9a77-49f0-ac84-3b7ebd3df786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e3328d-2f0b-463f-b1cf-f481210a085d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201211_EUcsucs_egesz_ejjel_targyaltak_a_lengyelekkel_a_klimamegallapodasrol__eddig_hiaba","timestamp":"2020. december. 11. 10:40","title":"EU-csúcs: egész éjjel tárgyaltak a lengyelekkel a klímamegállapodásról – eddig hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","shortLead":"A BKK ígérete szerint ezek már olyan modernek, hogy a vírus sem tapad meg rajtuk.","id":"20201211_budapest_uj_buszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dcf14c-f4a1-409c-be08-74657604c7bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_budapest_uj_buszok","timestamp":"2020. december. 11. 15:26","title":"Húsz új busz áll forgalomba Budapesten a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar gyártással indul a program, majd a teljes körű készre szerelés is Magyarországon történik.","shortLead":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar...","id":"20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee0eba-498b-49e6-92b8-bb4b717d705c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","timestamp":"2020. december. 11. 14:11","title":"Izraeli technológiát alkalmazó radarokat vett a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják a tekintélyelvű vezetőket és többségük nem támogatja az LMBTQ+ közösség démonizálását – a többi közt ez derült ki a GLOBSEC Trends régiós közvélemény-kutatásából. A régióban általánosságban támogatják a demokráciát, de ha „liberális demokráciaként” hivatkoznak rá, sokan már fenyegetettségnek érzik. ","shortLead":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják...","id":"20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29376f16-933c-4cca-bde4-3607ddea6e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 11. 08:00","title":"A magyarok többsége nem támogatja az LMBTQ-közösség démonizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb a tumultus az üzletekben.","shortLead":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb...","id":"20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f53ed-6038-4e7d-9d9c-035063dca299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","timestamp":"2020. december. 10. 15:09","title":"Az Idősek Tanácsa is a vásárlási sáv felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány hónapról hónapra felülírja a prognózisokat.","shortLead":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány...","id":"202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2c6972-4bd6-49a4-b6ef-8e06534a282c","keywords":null,"link":"/360/202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","timestamp":"2020. december. 11. 13:00","title":"Bank, tőzsde vagy párnaciha? A mostani válságban nem kaphat tuti tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]