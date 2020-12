Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert szerepelt a bizonyítékok között.","shortLead":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert...","id":"20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc75333-af85-4adb-9635-50a38bd415c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","timestamp":"2020. december. 09. 17:42","title":"Elindult a licit arra a lemezre, amit későbbi gyilkosának dedikált John Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára Olaszországtól Ausztráliáig vannak üzletfeleik. Az ötlet, amelyre a céget alapították, Japánból származik, a know-how magyar.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt jó érzékkel lépett a fertőtlenítés piacára egy magyar családi vállalkozás, a Resysten. Mára...","id":"20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7caa86ac-0ab2-456b-b9b9-a34ab7822dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1bca-e9a1-4fd0-b71f-f96f4c412361","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_A_ceg_amelynek_haromszoros_bevetelnovekedest_hozhat_a_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 17:30","title":"Egy magyar családi cég, amelynek tripla bevételt hozhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer Társaság nagykövete is volt, miután kiderült, hogy demenciában szenved.","shortLead":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer...","id":"20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4106b3a-7507-4e80-8163-14f23f13aa62","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","timestamp":"2020. december. 11. 13:05","title":"Meghalt Barbara Windsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8ff65f-edc0-4b13-9bdc-818fe8a0e57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kis mennyiségű feketeribizli is képes ellensúlyozni egy szénhidrátban gazdag étel negatív hatását – derítették ki finn kutatók.","shortLead":"Már kis mennyiségű feketeribizli is képes ellensúlyozni egy szénhidrátban gazdag étel negatív hatását – derítették ki...","id":"20201211_feketeribizli_jotekony_hatasa_vercukorszint_csokkentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae8ff65f-edc0-4b13-9bdc-818fe8a0e57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552954b0-388d-48a8-89bf-57d9656dbaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_feketeribizli_jotekony_hatasa_vercukorszint_csokkentese","timestamp":"2020. december. 11. 12:03","title":"Evett már feketeribizlit étkezés után? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","shortLead":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","id":"20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc5e656-7756-42d3-9284-0406e8e535c0","keywords":null,"link":"/sport/20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"Cseh László otthagyta az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szolgáltató szerint kilyukadt egy vezeték.","shortLead":"A szolgáltató szerint kilyukadt egy vezeték.","id":"20201210_szombathely_tavho_meghibasodas_kieses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53944c6-d653-4372-a5b3-815eca57ed65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_szombathely_tavho_meghibasodas_kieses","timestamp":"2020. december. 10. 15:45","title":"Reggel óta nincs fűtés és melegvíz közel 700 szombathelyi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","shortLead":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","id":"20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306830-5a5a-470c-a214-7651a748bb69","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","timestamp":"2020. december. 10. 20:29","title":"RTL: Hazaküldtek 80 beteget a Nyírő Gyula kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","shortLead":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","id":"20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2484c3-59e9-4aef-bd03-a54d3c68fce4","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","timestamp":"2020. december. 10. 16:23","title":"Még mindig érzi a koronavírus utóhatásait Milák Kristóf, kivizsgáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]