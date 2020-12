Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcina regisztrációs honlapra, amely azt bizonyosan nem garantálja, hogy az ottani jelentkezés alapján jutunk koronavírus elleni oltáshoz. A kormány igényfelmérés címén számos személyes adatot kér tőlünk, amelyeket aztán továbbít az egészségbiztosítási alapkezelő felé. A háziorvos pedig a lánc legvégén várja, hogy megkapja az adatokat, amelyeket egyébként is ismer. Nagy-Britanniában már elkezdődött az oltás, de efféle köröket nem futnak.

Vakcina-regisztrációs kampányba kezdett a kormány, hétfőn egy honlapot indítottak erre, péntektől pedig elkezdik kiküldeni a nyugdíjasoknak a levelet, amellyel jelentkezni tudnak. Az viszont nem világos, hogy van-e konkrét összefüggés a regisztráció és a regisztrált állampolgár vénájába befecskendezett oltás között.

A hivatalos magyarázat szerint azért van szükség arra, hogy adatainkat felvezessük egy honlapra, hogy a kormány felmérhesse a vakcina iránti igényeket. Ám felmerül a kérdés, hogy ha a kormány enélkül az igényfelmérés nélkül is meg tudott már rendelni 17,5 millió vakcinát, akkor a regisztrálásra mégis mi szükség van. Nehéz elképzelni, hogy az esetleges alacsony igényeket látva a kormány lemond több millió oltásról, anélkül, hogy a nyájimmunitást elértük volna.

Dömötör Csaba államtitkár hétfői, a sötét utcán felvett Facebook-videójában azt magyarázza, a regisztrációval mindenki értesülhet a legfrissebb információkról, és arról, hogy mikor kerül sor az oltásra.

A járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkat azonban a koronavirus.gov.hu oldalon is megtaláljuk, emiatt látszólag felesleges lett volna újabb tájékoztató honlapot létrehozni, és azt is balladai homály fedi, hogy mire gondolt Dömötör: az általános oltási kampány kezdetéről kapnak majd a regisztráltak tájékoztatást, vagy arról, hogy őket személyesen mikor és hol oltják majd be.

Az első napon 100 ezren regisztráltak vakcináért, ami egyszerre lehet kevés és sok is. Önmagában jelentős érdeklődésnek tűnhet, főleg ilyen rövid idő alatt, ahhoz képest viszont, hogy a vírus milyen válságot okozott, tömegeknek kellett volna türelmetlenül várnia erre. Nem kizárt, hogy sokan még kivárnak a vakcina - jobb esetben vakcinák - érkezésére és mivel az is kiderült a kormányzati tájékoztatásból, hogy amúgy sem a regisztráció sorrendjében osztják az oltóanyagot, ezért úgy vélik, van még idejük.

A személyit, vagy életet!



Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón is elmondta, ezzel a regisztrációval tudja a kormány felmérni az igényeket. A miniszter itt már úgy fogalmazott, hogy aki részesedni szeretne az oltásból, az töltse ki a regisztrációt. Arra nem tért ki, hogy regisztráció nélkül is megkaphatja-e valaki az oltást. Bár a kijelentése alapján akár arra is következtethetnénk, hogy anélkül nem, de nehezen hihető, hogy bárkit kizárnak az egész országot megbénító járvány elleni védőoltásból, csak mert nem regisztrált egy honlapon. A dologról mindenesetre megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, csütörtökön nem érkezett válasz.

A vakcinainfo.gov.hu oldalon az Oltások menete fül alatt erről annyit írnak, “a regisztráció az igények felmérését és a közvetlen tájékoztatást segíti. Önmagában nem jelenti azt, hogy az illető automatikusan megkapja a védőoltást, mivel az az oltási terv alapján történik”. Az is szerepel az oldalon, hogy a cél a beszerzés alatt álló védőoltások szétosztása és az oltási helyek meghatározása. Az itt sem derül ki, hogy a regisztráció nélkül hogyan tudjuk igényelni az oltást, az meg pláne nem, hogyan lehet majd választani a vakcinák között, és mi történik, ha valaki az elsőre felkínált típust - mondjuk a gyártó iránti bizalmatlanságból - visszautasítja.

Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza szerint a honlap megtévesztően kommunikál a regisztráció céljáról. Az oldal tetején figyelemfelkeltő háttérrel a „Regisztráció oltásra” szöveg szerepel és a főoldalon írtak is arra utalnak, hogy a regisztráció célja az oltáshoz való hozzáférés.

Az apróbb betűs szövegből azonban kiderül, hogy erről szó sincs: a regisztrációval csak azt a szándékot jelezhetjük, hogy ha elérhető lesz az oltás, akkor szívesen beoltatnánk magunkat, de a regisztráció valójában egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy mikor és hogyan férhetünk majd hozzá a védőoltáshoz.

Emiatt szerinte csak kommunikációs okokkal magyarázható, hogy miért áldoz a kormány ennyi energiát a regisztráció népszerűsítésére.

Ha valaki ennek fényében mégis úgy dönt, regisztrál, akkor a főoldalon látható regisztrációra kattintva választási lehetőséghez ér. Miután kitöltötte az adatlapot, választhat a lap alján, hogy csupán elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, vagy beleegyezik abba is, hogy “későbbi kapcsolattartás céljából a megadott kapcsolattartási adatait visszavonásomig kezeljék”.

Rogán minisztériuma vigyáz az adatainkra

Hogy mi történik az adatainkkal A és B esetben, arról az oldal adatkezelési szabályzata tájékoztat. Ez alapján a Rogán Antal vezetésével működő Miniszterelnöki Kabinetiroda gyűjti be az adatokat. Gulyás Gergely a kormányinfón arra a kérdésre, hogy miért a Kabinetirodának jutott ez a feladat, úgy fogalmazott, ez a helyes megoldás, mert amúgy is Rogán tárcája tájékoztat.

Amennyiben valaki csak elfogadta az adatkezelési tájékoztatót, de nem járult hozzá a kapcsolattartáshoz (A eset), akkor az ő adatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda a NEAK-nak, vagyis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek adja át és addig is egy titkosított adatbázisban tárolja. Hétfőn információink szerint jó pár órán át még csak akkor tudott valaki regisztrálni, ha mindkét hozzájárulást elfogadja, vagyis az adatkezelési tájékoztatást és a kapcsolattartást is. Kedd délelőttre már változott a helyzet, azóta elég ezek közül csak az adatkezelési szabályzatot elfogadni.

Visszaér a dokihoz

Ha elsőre nem is világos, az adatvédelmi tájékoztatót olvasva már kristályosodik egy közvetlen kapcsolat a regisztráció és - valószínűleg - a karunkba tűt szúró orvos között. A NEAK az adatvédelmi tájékoztató szerint ugyanis az adatainkat egy megadott szempontrendszer alapján összeveti az általa vezetett nyilvántartásokkal és értesíti a háziorvosunkat “a koronavírus elleni védőoltás beadhatóságának megállapítása érdekében”. Ez a meglehetősen homályos megfogalmazás, ha szó szerint vesszük, arról szól, hogy ellenőrzik, az érintett megkaphatja-e egyáltalán az oltást. Bár erről valószínűleg alapesetben a háziorvos a NEAK-nál jóval több információval rendelkezik.

A NEAK adatkezelésének a célja elvileg az lenne, hogy felmérjék az igényeket és megkezdődhessen az oltás hatékony megszervezése és az adatokat ezután törlik is az adatkezelési tájékoztatás szerint.

Amennyiben viszont hozzájárulunk a kapcsolattartáshoz is (B eset), akkor rábólintunk, hogy “további kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás, illetve elektronikus levél küldése céljából” a közölt kapcsolattartási adatainkat használják visszavonásig. Ekkor azonban az adatainkat (a TAJ-szám kivételével) az Idomsoft Zrt. (is) tárolja. Az informatikai szolgáltatásnyújtással foglalkozó cég 2013-ban került állami tulajdonba, ők működtették a 2018-as választások informatikai rendszerét. A vezérigazgató, Karlócai Balázs pedig szerepelt a 2010-es választások alatt Orbán Viktorról készült képen, ahol stábjával az eredményeket figyeli a leendő miniszterelnök.

Karlócai Balázs jobbra hátul, zsebre dugott kézzel © facebook.com

Az adataink használatára adott beleegyezést (példánkban ez az A eset) visszavonhatjuk, illetve tiltakozhatunk a kezelésük ellen. Ezután nem kezelhetik tovább az adatainkat, de itt akad egy kivétel: “kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak”.

A kapcsolattartási adatainkhoz adott hozzájárulást (B eset) még ennél is egyszerűbben visszavonhatjuk. Ezt 3 munkanapon belül kötelesek törölni és nem használhatják fel automatizálst döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz sem. Ha valaki vissza akarja vonni a hozzájárulását, emailt, vagy levelet kell írnia a Miniszterelnöki Kabinetiroda, vagy a NEAK adatvédelmi tisztviselőjének, illetve jelezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is. Mi tettünk egy kísérletet a kapcsolattartáshoz adott adataink visszavonására, amint választ kaptunk, arról beszámolunk.

A TASZ jogásza, Asbóth Márton adatvédelmi problémáról beszél, amit szerinte az okoz, hogy az oldal megtéveszti a felhasználókat az adatkezelés céljáról. Aki nem olvas nagyon figyelmesen, adott esetben nem mélyül el az oldal adatvédelmi tájékoztatójában – és ezt kevesen teszik meg – azt gondolhatja, hogy az adatait azért adja meg, hogy hozzájuthasson a védőoltáshoz. Ez azonban nincs így. Asbóth Márton szerint az oldal egyszerre állítja azt, hogy a védőoltásnál az egészségügyi állapot alapján rangsorolnak (márpedig így az oldalon a regisztrációnak nincs jelentősége), és hogy a regisztráció célja a védőoltáshoz való hozzájutás. Az adatvédelmi tájékoztató részletezi, hogy az adatokat elemzésre a NEAK-nak adják át, de az is kiderül, hogy a NEAK szakmai alapon fogja rangsorolni az embereket, nem pedig arra alapozva, hogy regisztrálták-e magukat.

Nyugaton nem kell schutzpass

Bár előzetes vizsgálatokra, tesztelésekre lehet jelentkezni például az Egyesült Királyságban is, ott azonban magához az oltáshoz nem volt szükség effajta regisztrációra, az oltásokat pedig már el is kezdték. Jelenleg a Nemzeti Egészségügyi Ellátó veszi fel a kapcsolatot a 80 év feletti, más okból kórházi ellátásra szorulókkal, valamint a szociális és egészségügyi intézményekben dolgozókkal, mert őket kezdték el oltani első körben.

Ausztriában regisztráció nélkül is előálltak egy hasonló oltási menetrenddel, ami persze nem zárja ki, hogy még akár indíthatnak is hasonló regisztrációs lehetőséget. Ott januárban kezdődnek az oltások és ott is a veszélyeztetett csoportok kaphatják meg először a vakcinát. Clemens Martin, az osztrák egészésgügyi minisztérium tisztviselője szerint december 29-én az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezheti az első vakcinát a Pfizertől. A második engedélyt a Moderna oltóanyaga kaphatja meg január 12-én, a harmadik, az Astra Zeneca/Oxford kooprodukcióban előállított vakcina engedélyezésére pedig január végén, február elején kerülhet sor. Azt a tisztviselő is hozzátette, hogy a várhatóan beérkező másfél millió oltóanyag nagyjából 800 ezer ember beoltására lesz elegendő, mert szükség van egy emlékeztetőoltásra az immunitás kialakulásához. Ezért a legfontosabb, hogy ki lesz ez az első 800 ezer oltott állampolgár.



Németországban sincs regisztráció, csak a tesztelésre. Az oltási tervet itt a szövetségi egészségügyi szerv, a Robert Koch Intézet fogja össze. Ők fognak dönteni az oltási terv irányelveiről, de vélhetően ebben az esetben is először a rizikócsoportok kapják majd meg a vakcinát.

Bár egyik oldalról az talán érthető, hogy a kormány szeretné felmérni, mekkora készletekre lesz szüksége az engedélyeztetésre váró vakcinákból, másfelől érthetetlen, hogy miért kellene a NEAK-nak kommunikálnia arról a háziorvossal, hogy valaki kaphat-e oltást, vagy nem.

Asbóth Márton szerint az adatkezelési tájékoztatóból ugyanakkor arra is lehet következetni, hogy a regisztrálók adatait át fogják adni az illetők háziorvosainak, akik majd eldöntik, hogy az érintettnek beadható-e a vakcina. Magyarul lehetséges, hogy a végén annyi történik csak, hogy a háziorvoshoz ezen a hosszú láncolaton keresztül eljut az az információ, hogy az adott betege szeretne védőoltást – de ha ő nem tartozik azok közé, akiknek első körben jár a védőoltás, úgysem akkor fogja megkapni. Aki pedig az első körben érintett, azt logikusan feltételezve nyilván attól függetlenül értesíteni fogja a háziorvos, hogy regisztrált-e vagy sem.

A tájékoztató oldal szerint egyébként a vakcinát oltóközpontokban adják majd be - tehát lehet, hogy a háziorvosnak végül semmilyen szerepe sem lesz ebben -, első lépésként pedig a kormány kijelölt 25 kórházat, ahol önkéntes alapon az egészségügyi dolgozókat fogják oltani, akik online vagy telefonon jelentkezhetnek be rá.