[{"available":true,"c_guid":"f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","shortLead":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","id":"20201211_legibomba_csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c834a16-3c6c-47eb-a270-de1b497adf3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_legibomba_csepel","timestamp":"2020. december. 11. 17:39","title":"Egytonnás légibombát találtak Csepelen a Kvassay-hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","shortLead":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","id":"20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ebd19a-c41a-492c-ab00-21b4c5207908","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","timestamp":"2020. december. 11. 16:42","title":"Menczer Tamás szerint az MSZP kérésére kapott diplomata-útlevelet a cigicsempész politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagycsaládos kedvezménnyel 12,4 millió forinttól indul itthon a plugin hibrid hajtásláncú új SUV.","shortLead":"Nagycsaládos kedvezménnyel 12,4 millió forinttól indul itthon a plugin hibrid hajtásláncú új SUV.","id":"20201211_7_ules_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_kia_sorento_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a887e9c-42af-42f9-a99b-00072e3741f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_7_ules_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_kia_sorento_plugin_hibrid","timestamp":"2020. december. 11. 09:21","title":"Hét ülés és zöld rendszám: Magyarországon az új Kia Sorento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. 