Soha ennyi időt még nem töltöttünk a Netflix előtt korábban, idén a magyarok négy és félszer annyit filmeztek, mint tavaly. A drámák és a vígjátékok előtt töltöttük a legtöbb időt 2020-ban, de a dokumentumfilmek is népszerűek voltak. Vezércsel, Korona, Attenborough – ezt néztük a Netflixen 2020. december. 11. 09:52

\r

Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hatodik videóban Rohonyi Barnabás J. R. R. Tolkien Karácsonyi levelek című kötetéből olvas fel. „Küldök még neked szeretetteljes ölelést" – SZFE-advent a hvg.hu-n 2020. december. 12. 18:05 Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül. A Hyundai 322 milliárdért megveszi a menő robotokat gyártó Boston Dynamics-et 2020. december. 11. 15:03

Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához. Az eddigi legteljesebb kép Raoul Wallenberg életéről - Könyvajánló 2020. december. 12. 13:45

2030-ra 55 százalékkal csökkenti az Európai Unió az üvegházhatású gázkibocsátását – dőlt el péntek délelőtt azután, hogy az utolsó ellenálló tagállam Lengyelországgal is sikerült megegyezni. Sikerült a lengyeleket meggyőznie az EU-nak az 55 százalékos CO2-csökkentési célról 2020. december. 11. 12:54

Felhő, köd, néha gyenge eső: erről fog szólni az előttünk álló szombat és vasárnap. Nem számíthatunk napsütésre a hétvégén 2020. december. 11. 17:50

Nem keresnek új szereplőt az idén elhunyt színész helyére. Jön az új Fekete Párduc, de Chadwick Boseman szerepe halhatatlan marad 2020. december. 11. 09:48 A világ leghidegebb, állandóan lakott településén kicsit később kezdődik a fűtésszünet. Ilyen az, amikor mínusz 50 fokban is iskolába kell menni – videó 2020. december. 11. 11:01