[{"available":true,"c_guid":"c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","shortLead":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3a001-273e-48f3-847e-9c51304c297d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 13. 08:17","title":"Ma hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát, három kerületben lesz lezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél forrnak az indulatok, miután kirúgták négy szakszervezeti vezetőt.","shortLead":"A cégnél forrnak az indulatok, miután kirúgták négy szakszervezeti vezetőt.","id":"20201212_A_kormany_kert_segitseget_a_Dunaferr_miatt_Dunaujvaros_vezetese__hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9999e8b-e65a-4eff-934b-13d2cd905a43","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_A_kormany_kert_segitseget_a_Dunaferr_miatt_Dunaujvaros_vezetese__hiaba","timestamp":"2020. december. 12. 19:08","title":"A kormánytól kért segítséget a Dunaferr miatt Dunaújváros vezetése - hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","shortLead":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","id":"20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab42937-fe8b-4c60-9568-415ab667973f","keywords":null,"link":"/elet/20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","timestamp":"2020. december. 14. 11:49","title":"Dalban búcsúzott Vettel a Ferraritól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a89e681-8702-4e47-b604-a566bcdf6027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az sem zavarta őket, hogy egy autós beült a mellettük lévő autóba. 