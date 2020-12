Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A december 6-i ünnepséget eleve nem lett volna szabad megtartani.","shortLead":"A december 6-i ünnepséget eleve nem lett volna szabad megtartani.","id":"20201213_Mikulas_idosotthon_Belgium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55030a5a-ba44-4671-a5b8-c03b07a61a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d960cb-404c-454b-ab79-41a0d6918240","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_idosotthon_Belgium_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 22:05","title":"Koronavírusos Mikulás látogatott meg egy idősotthont Belgiumban, 75-en fertőződtek meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Noha a legdrágább műkincsek nem bukkannak fel a mostani, kényszerűen internetes árveréseken, rekordok így is születnek.","shortLead":"Noha a legdrágább műkincsek nem bukkannak fel a mostani, kényszerűen internetes árveréseken, rekordok így is születnek.","id":"202050__online_arveres__vasarlasi_laz__tizmillios_fulbevalo__kepehseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5b229-46eb-4644-921b-dac77321d39d","keywords":null,"link":"/360/202050__online_arveres__vasarlasi_laz__tizmillios_fulbevalo__kepehseg","timestamp":"2020. december. 15. 13:00","title":"Válság ide vagy oda, online is pörög a műkincspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több évtizede, mindennap újra meg kell dolgozni érte. Folyékony Arany, negyedik, befejező rész.","shortLead":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több...","id":"20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591a210-a3e0-4f11-90a3-e7f716656cf3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 15. 19:00","title":"Doku360: Ha Tokajból nem tudunk sikertörténetet csinálni, nem tudom miből lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről viszont viszont még nem döntöttek.","shortLead":"A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről viszont viszont még nem döntöttek.","id":"20201214_szlovenia_szigoritas_enyhites_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25b506b-a432-4b25-89f1-d3a6863dcd19","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_szlovenia_szigoritas_enyhites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 15:01","title":"Szombaton még szigorítottak, most enyhítenek a szlovénok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a3d0f5-cb5d-4748-984c-5875d488ce9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a 2018. decemberi, rabszolgatörvény elleni demonstráción a vádlottak megdobálták a rendőrsorfalat.","shortLead":"Az ügyészség szerint a 2018. decemberi, rabszolgatörvény elleni demonstráción a vádlottak megdobálták a rendőrsorfalat.","id":"20201215_kossuth_teri_tuntetes_ugyeszseg_vadelemes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a3d0f5-cb5d-4748-984c-5875d488ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55845a5-75c7-463c-883f-8993e1b91cb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_kossuth_teri_tuntetes_ugyeszseg_vadelemes","timestamp":"2020. december. 15. 14:41","title":"Újabb hat Kossuth téri tüntető ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portlandtól kétórányi útra van.","shortLead":"Portlandtól kétórányi útra van.","id":"20201215_Komplett_versenypalya_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd11f-6452-4baf-9592-c0cacdc390cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Komplett_versenypalya_elado","timestamp":"2020. december. 15. 11:48","title":"2,5 milliárd forintért eladó egy csodás versenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is. ","shortLead":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek...","id":"20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682442c-4c04-4c6e-a7be-e5c192a282bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"„A vállalhatatlan bizonytalanság miatt felálltam” – sorban távoztak a kulturális szakemberek Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten tartott volna autós demonstrációt az LMBTQ emberekre hátrányos új jogszabályok ellen a Budapest Pride, de megtiltotta a rendőrség. A szervezők szerint indokolatlan volt a tiltás, ahogy indokolatlan a gyülekezés vészhelyzeti rendelet általi általános tiltása is, ezért szeretnék, ha ezt felülvizsgálná az Alkotmánybíróság.\r

","shortLead":"Múlt héten tartott volna autós demonstrációt az LMBTQ emberekre hátrányos új jogszabályok ellen a Budapest Pride, de...","id":"20201214_lmbtq_budapest_pride_jarvanyugyi_veszhelyzet_demonstraciok_tiltasa_kuria_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1c33a8-11a3-426b-80f0-be42e9f4d597","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_lmbtq_budapest_pride_jarvanyugyi_veszhelyzet_demonstraciok_tiltasa_kuria_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. december. 14. 12:16","title":"A Kúriához fordulnak a Pride-tüntetés betiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]