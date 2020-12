Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","shortLead":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","id":"20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f39a9-fcad-42e7-923c-f728e0dd5179","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","timestamp":"2020. december. 15. 15:27","title":"Klippremier: Az információkáoszt és a feldolgozatlan érzelmeket énekli meg a Bin-Jip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok tulajdonosainak életét.","shortLead":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok...","id":"20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0acdd28-4cfc-4f35-83a2-3581aa481cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","timestamp":"2020. december. 15. 12:33","title":"Még hasznosabb lehet otthon a Google hangos asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","shortLead":"Megjelennek a karácsonyi dalhoz készült klipben az akadozó Zoom-konferenciák is, és Williams még a Queent is megidézi. ","id":"20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf6421-f72e-46be-b344-f6180b3b9508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffd6b0-8f91-4b7d-9e29-8d6925471e44","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Robbie_Williams_errol_a_nyomorult_2020rol_es_a_karacsonyrol_enekel_Boris_Johnsont_is_kifigurazva","timestamp":"2020. december. 14. 12:32","title":"Robbie Williams erről a nyomorult 2020-ról énekel, Boris Johnsont is kifigurázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"Fehér Renátó","category":"360","description":"Mikor az impulzusellenzéki értelmiségi mantrázik.","shortLead":"Mikor az impulzusellenzéki értelmiségi mantrázik.","id":"20201214_Feher_Renato_Politikai_ellenallas_mint_onpromocio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6378986-55c9-44ed-a67d-403c509eff44","keywords":null,"link":"/360/20201214_Feher_Renato_Politikai_ellenallas_mint_onpromocio","timestamp":"2020. december. 14. 15:30","title":"Fehér Renátó: Politikai ellenállás mint önpromóció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","shortLead":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","id":"20201214_Lamborghini_Veneno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbf3b60-c7b6-4850-83f2-4f674737c6df","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Lamborghini_Veneno","timestamp":"2020. december. 14. 15:18","title":"Hat év alatt 2,5 milliárd forintra duplázta árát ez a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]