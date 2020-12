Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","shortLead":"A francia elnök hét napra karanténba vonult.","id":"20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44691-feb7-41ce-b118-2727b441a754","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_fertozes_emmanuel_macron","timestamp":"2020. december. 17. 10:56","title":"Koronavírusos Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Rövid időn belül harmadszor kért bocsánatot Deutsch Tamás az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. A képviselő ügye alaposan megosztotta a legnagyobb európai parlamenti képviselőcsoportot.","shortLead":"Rövid időn belül harmadszor kért bocsánatot Deutsch Tamás az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. A képviselő ügye...","id":"20201215_Deutsch_kizaras_bocsanatkeres_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56eb971-cb5f-4cf2-b1f7-46195915e3f9","keywords":null,"link":"/eurologus/20201215_Deutsch_kizaras_bocsanatkeres_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 15. 16:39","title":"Deutsch megint bocsánatot kért és visszavonta szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek, másrészt az egyre nagyobb kár, amit a szélsőséges időjárás okoz. ","shortLead":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek...","id":"20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bfb66a-de1a-41e6-afa7-84e75c88c18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","timestamp":"2020. december. 15. 13:59","title":"Készülnek a magyar gazdák a természeti csapásokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317ef47-283d-418f-a6c2-c4391b7172f2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az operatív törzs elvárja az idősotthonok fenntartóitól, hogy elkerüljék a fertőzéseket, de arról már nem számol be, mit tesz, ha valahol gócpont alakul ki. Tavasszal még egészen másként alakult, augusztus óta viszont csak kevés információt csöpögtetnek. Azt nem mulasztják hangoztatni, hogy milyen fontos ez a kérdés.","shortLead":"Az operatív törzs elvárja az idősotthonok fenntartóitól, hogy elkerüljék a fertőzéseket, de arról már nem számol be...","id":"20201216_koronavirus_idosotthonok_operativ_torzs_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3317ef47-283d-418f-a6c2-c4391b7172f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938550ec-760a-48b9-a59d-4adc7b49e883","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_idosotthonok_operativ_torzs_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. december. 16. 14:55","title":"A koronavírus ott van az idősotthonokban, de csak kósza jelek mutatják a helyzet súlyosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta Brüsszelben, hogy az Európai Néppártnak minél hamarabb dönteni kellene a Fidesz párttagságáról.","shortLead":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta...","id":"20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3fc242-a7b8-42bb-a3bb-97a28c924615","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","timestamp":"2020. december. 16. 23:35","title":"Deutsch Tamás: “Bírni kell a pofont, csak így lehet győzni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","shortLead":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","id":"20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a907eaf9-ccd2-47d9-b382-cf40a9746a98","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Szájer József simán behúzta a citromdíjat a hvg.hu év végi szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak a felhasználókról. Most ezeket az információkat közzé is teszik az appok mellett.","shortLead":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak...","id":"20201216_apple_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e9fd00-e7eb-46ee-8d42-5ee4a0ffcfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_app_store","timestamp":"2020. december. 16. 13:11","title":"Új információk jelennek meg az alkalmazásoknál az App Store-ban, érdemes lesz elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","shortLead":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","id":"20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faef2db-5516-446d-b09b-8cc04a50629c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","timestamp":"2020. december. 16. 19:12","title":"Meghalt újabb két mentőápoló a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]