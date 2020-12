Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","shortLead":"Továbbra sem kőkemény terepjáró az X7-es, de már sokkal több egyszerű szabadidőautónál.","id":"20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ebfde8c-6ef1-4bc0-95cb-4298bdd4c761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e1449e-4637-4acf-a25f-c45f7d0431d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_650_loero_es_terepgumi_morcositott_bmw_x7_erkezett","timestamp":"2020. december. 16. 09:21","title":"650 lóerő és terepgumi: egyedien tuningolt BMW X7 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","shortLead":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","id":"20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faef2db-5516-446d-b09b-8cc04a50629c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","timestamp":"2020. december. 16. 19:12","title":"Meghalt újabb két mentőápoló a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","id":"20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67558a95-909f-4691-a769-c2cb45c84f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","timestamp":"2020. december. 16. 08:44","title":"Kiszállhat a fociból Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kamupártokra hivatkozva nyúlt bele a választási törvénybe a kormány, csakhogy a jól szervezett formációknak a szigorúbb szabályok mellett is van esélye az indulásra. A Political Capital választási szakértője szerint a Fidesz valójában nem megfojtani, hanem csak keretek között akarja tartani a „kamupártokat\", hogy a random asztaltársaságok ne indulhassanak, de például Berki Krisztián pártja előtt ne legyen akadály.

","shortLead":"A kamupártokra hivatkozva nyúlt bele a választási törvénybe a kormány, csakhogy a jól szervezett formációknak...","id":"20201215_valasztasi_torveny_kamupart_orban_volner_ellenzek_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11eafbf-69cb-43df-9240-0e613459abe2","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_valasztasi_torveny_kamupart_orban_volner_ellenzek_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2020. december. 15. 12:45","title":"A jól szervezett kamupártok többet kaszálhatnak az új törvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt. A HVG hetilap ünnepi duplaszámában Kőhalmi Zoltán kérdezte kollégáját, Hadházi Lászlót többek között arról, mikor nem dolgozott utoljára szilveszterkor, és egyáltalán, hogy érzi magát debreceni otthonában.","shortLead":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba2bca-22f6-41f6-acd3-094bbf9f119d","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","timestamp":"2020. december. 16. 12:46","title":"Hadházi László: A barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják, ez lehet a cég egyik legjobb fényképezőgépe.","shortLead":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják...","id":"20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46107640-fb8b-4ee4-bc10-689bd19a06f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","timestamp":"2020. december. 15. 13:03","title":"Csak fekete-fehérben készít fotót, mégis méregdrága ez a fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre jutva az állat étrendjét és mozgását illetően.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre...","id":"20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fe2403-3702-4fc8-9b24-b09c16886e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","timestamp":"2020. december. 15. 20:03","title":"205 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz agyát rekonstruálták a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]