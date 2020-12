Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","shortLead":"Hatan is azt állítják, hogy az egykori legendás focista a biológiai apjuk.","id":"20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07a591-5a5c-4eba-a80d-aca24fe7733a","keywords":null,"link":"/elet/20201217_hamvasztas_diego_maradona_apasagi_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 17. 12:13","title":"Nem engedik elhamvasztani Maradona testét az esetleges apasági vizsgálatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt a Csang'o-5 űrszonda kapszulája Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt...","id":"20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ec5751-c82d-4d57-9f06-ea6f3f399930","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","timestamp":"2020. december. 17. 08:33","title":"Sikerült a kínai küldetés, holdmintával landolt a Földön a Csang'o-5 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","shortLead":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","id":"20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d57d7-3f55-4806-b78e-ba20ce1105ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","timestamp":"2020. december. 18. 09:33","title":"Milyen okosórákat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. ","shortLead":"Befulladt az 1,1 milliárdos iskolafelújítás, nem látszik a vége. ","id":"20201216_babocsa_altalanos_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15e5d0-4c78-4627-a2af-24d11045f9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_babocsa_altalanos_iskola","timestamp":"2020. december. 16. 15:36","title":"Hónapok óta romokban áll a babócsai iskola, a gyerekek a gyógyszertárban tanulnak összezsúfolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]