Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók egy egyelőre kis létszámú csoporton elvégzett vizsgálat során azt találták, hogy a koronavírussal megfertőződött, kórházi kezelésre szoruló páciensek vérében autoantitestek voltak. Ezek meggátolhatják, hogy az immunrendszer által termelt sejtek legyőzzék a vírust.","shortLead":"A kutatók egy egyelőre kis létszámú csoporton elvégzett vizsgálat során azt találták, hogy a koronavírussal...","id":"20201218_koronavirus_betegseg_tunet_sulyos_tunet_autoimmun_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808807e1-267c-4395-8c94-9040e689195b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_koronavirus_betegseg_tunet_sulyos_tunet_autoimmun_betegseg","timestamp":"2020. december. 18. 10:33","title":"A szervezet ellen fordíthatja a saját sejtjeit a koronavírus egy új tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","shortLead":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","id":"20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0952de7-47f3-4371-b790-23115c8c3b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","timestamp":"2020. december. 17. 21:25","title":"Apróhirdetésben árulják Ferihegy korábbi hókotróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 17. 15:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az, hogy egy online értekezlet néhány résztvevője külön is elvonulhat. A funkciót a Zoom után a Microsoft Teams ügyfelei is elérhetik.","shortLead":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az...","id":"20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e290ab6e-a050-4c5e-b94d-dcafdee54236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2020. december. 17. 11:03","title":"Félrevonulna egy online értekezleten? Már a Teamsben is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyag országos forgalmazása akár már jövő hétfőn megkezdődhet.","shortLead":"Az oltóanyag országos forgalmazása akár már jövő hétfőn megkezdődhet.","id":"20201218_moderna_vakcina_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab14292-f18c-45ac-826d-5129dca601a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_moderna_vakcina_amerika","timestamp":"2020. december. 18. 05:10","title":"Ellenszavazat nélkül rábólintottak a Moderna vakcinájára az amerikai gyógyszerfelügyelet szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak a Messenger üzenetküldőben. Eltűnő funkciókról írnak benne. A változásnak az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) van köze.","shortLead":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak...","id":"20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ecf23-b2cd-44fb-b6e5-f4d0c39708b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","timestamp":"2020. december. 16. 19:25","title":"Önnél is feldobott egy fura ablakot a Messenger? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43570b-4765-4067-84e9-e9053fb13259","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Qualcomm együttműködési megállapodást kötött, hogy az utóbbi által gyártott processzorokkal felszerelt mobilok a jelenleginél hosszabb ideig kapjanak biztonsági- és rendszerfrissítéseket.","shortLead":"A Google és a Qualcomm együttműködési megállapodást kötött, hogy az utóbbi által gyártott processzorokkal felszerelt...","id":"20201217_qualcomm_google_project_treble_snapdragon_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d43570b-4765-4067-84e9-e9053fb13259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6815-8674-48b7-a65f-0e7ca98bb4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_qualcomm_google_project_treble_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. december. 17. 13:06","title":"Összeállt a Google és a Qualcomm, tovább lesznek biztonságosak az androidos mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A Volkswagen stílusos modelljének legerősebb puttonyos kivitele abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3341535a-fc03-4206-91bd-a046e8210bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3845821-cb51-4377-97e0-17e07ce513b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_bearaztak_a_270_kmh_sebessegu_vw_arteon_r_shooting_brake_sportkombit","timestamp":"2020. december. 17. 06:41","title":"Beárazták a 270 km/h végsebességű VW Arteon R sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]