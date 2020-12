Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72eeec6a-0b41-4ee7-b87a-e10ed816bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András szerint 2020 a tervezett bizonytalanság éve, de ha már „megállt az idő”, akkor abból valami jót is ki lehet hozni.","shortLead":"Hajós András szerint 2020 a tervezett bizonytalanság éve, de ha már „megállt az idő”, akkor abból valami jót is ki...","id":"20201204_Hajos_Andras_Ha_megall_az_ido_azt_arra_kell_hasznalni_hogy_ujratervezzunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72eeec6a-0b41-4ee7-b87a-e10ed816bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d52741c-c89b-4328-8a04-5d17ea891fb4","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Hajos_Andras_Ha_megall_az_ido_azt_arra_kell_hasznalni_hogy_ujratervezzunk","timestamp":"2020. december. 04. 12:00","title":"Hajós András: Ha megáll az idő, azt arra kell használni, hogy újratervezzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","shortLead":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","id":"20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a67736-b83d-491d-a400-51fd3b34a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","timestamp":"2020. december. 04. 06:41","title":"394 lóerő és zöld rendszám: Magyarországon az új hibrid 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe idő jön. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lengyelországban körözik a brüsszeli szexparti szervezőjét, jogszerűen sztrájkolnak az SZFE dolgozói, szokatlanul enyhe...","id":"20201204_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1382fc78-1035-403d-a731-465379beab0c","keywords":null,"link":"/360/20201204_Radar360","timestamp":"2020. december. 04. 08:00","title":"Radar360: Visszatáncolnának a lengyelek, megvan Biden első intézkedése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési kísérlet.","shortLead":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési...","id":"20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a5a6a-5299-4542-852c-8ddc1de5bb86","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Máris több kisfilm készült Szájer meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","shortLead":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","id":"20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ef154-0bcc-4e57-b100-2a5e70c30ed2","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 04. 16:51","title":"1,8 milliárdot ad a kormány a japán TDK szombathelyi fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]