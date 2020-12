Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek reggeli rádióinterjúban jelezte: "kis karácsonyra" készüljön idén mindenki. A miniszterelnök közölte azt is, a december 25-26-i rokonlátogatásokról le kell mondani. A kérdés csak az, hogy ezt vajon rendeletben is szabályozzák, vagy az emberek önmérsékletére bízzák a kérdést. Végiggondoltuk a lehetséges megoldásokat és megnéztük, más országokban milyen szabályokat vezetnek be karácsonyra.