[{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","shortLead":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","id":"20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d4bc3-332f-4a9c-927a-ce5aa272782c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","timestamp":"2020. december. 17. 13:28","title":"Közel 27 milliárdba kerülhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e63e24-90ab-4c65-bc05-24c8ebc2ecd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éjszaka vitték ki az Autobahnra, ahol 263 km/h-s tempóval tudott közlekedni.","shortLead":"Éjszaka vitték ki az Autobahnra, ahol 263 km/h-s tempóval tudott közlekedni.","id":"20201217_Megmutatta_mit_tud_az_autopalyan_az_uj_Volkswagen_Golf_R__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08e63e24-90ab-4c65-bc05-24c8ebc2ecd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca2214-508a-405f-9727-81c30f3c39de","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Megmutatta_mit_tud_az_autopalyan_az_uj_Volkswagen_Golf_R__video","timestamp":"2020. december. 18. 04:38","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán az új Volkswagen Golf R – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","shortLead":"Főként nem vezető beosztású alkalmazottak részesültek az év végi prémiumból.","id":"20201218_Jutalom_jegybank_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12205179-08aa-4223-abaa-d247d6bfafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_Jutalom_jegybank_MNB","timestamp":"2020. december. 18. 07:44","title":"Csaknem félmillió forintos jutalmat kapnak a jegybank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","shortLead":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","id":"20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fdf360-fafb-4391-99a0-5515d5b19eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","timestamp":"2020. december. 18. 06:30","title":"NER-karácsony: 270 milliárd forintos közbeszerzésen futott be a Szijjártót jachtoztató Szíjj László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárdnyi hálapénzt fizetnek a szüléseknél, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","shortLead":"Nem csak karácsonykor fontos, hogy ne árasszon el mindent a csomagolási hulladék.","id":"202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20a26df-4e4e-45ec-b0e7-eaa5573fb82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a19867-75db-4251-9eff-9c71efc02ba8","keywords":null,"link":"/360/202051__csomagolasmatek__kartontakarekossag__dobozolas__csomo_megoldas","timestamp":"2020. december. 17. 15:00","title":"Környezettudatos karácsony: még nem késő gondoskodni a furosikiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","shortLead":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","id":"20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd3506-603e-481b-b902-3a95294409f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","timestamp":"2020. december. 16. 22:09","title":"Emberkereskedőre csaptak le a rendőrök – Videón, ahogy elfogják a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]