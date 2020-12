Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak egy vulkánkitörés hiányzik. A csapások és aljasságok sorát csak a jóságos, mindenki arcára derűt varázsoló szakállas öregúr szakította meg. Szubjektív körkép. Tóta W.: Rosszkedvünk tavasza, nyara, ősze és tele A szokásoshoz képest feleannyi rászoruló gyereknek tudnak idén ajándékot vinni az Age of Hope önkéntesei. Az alapítvány vezetője azért annak is örül, hogy legalább ennyi összejött a járványhelyzet közepette. Legalább néhány száz gyereknek örömet tudnak szerezni, sokuknak a sárga szövetzsák tartalma lesz az egyetlen karácsonyi meglepetés. Riport az Age of Hope téli túrájáról járványhelyzetben. "Inkább Mikulásra kapnak valamit, mert az még hó elején van" Közeleg a karácsony, a Fővárosi Állatkert pedig ledobta a cukiságbombát. Közzétettek egy kisfilmet az ősszel született óriásvidra kölykökről. Ebből a videóból megértjük, miért lettek kedvencek az óriásvidra kölykök az állatkertben Remélhetőleg mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes dolog a fürdővízben ülve hajat szárítani. Nem kevésbé veszélyes okostelefont használni, miközben az a töltőn van. Töltés közben esett az iPhone a fürdőkádba, meghalt a 24 éves nő Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi Bundesliga-csapat vezetése is nyíltan utálja. De miért lett a legtöbb magyart foglalkoztató külföldi klub közellenség Németországban? Szoboszlai Dominik most azt is megtanulhatja, mi az igazi szurkolói gyűlölet