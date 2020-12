Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","shortLead":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","id":"20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4567e-de6c-41ce-aa96-2534a24464d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2020. december. 18. 10:05","title":"Deutsch: A Fidesz is kilépett volna, ha engem kizárnak az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa5f45-ed14-492c-a832-fa2efe89dbab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közeleg a karácsony, a Fővárosi Állatkert pedig ledobta a cukiságbombát. Közzétettek egy kisfilmet az ősszel született óriásvidra kölykökről.","shortLead":"Közeleg a karácsony, a Fővárosi Állatkert pedig ledobta a cukiságbombát. Közzétettek egy kisfilmet az ősszel született...","id":"20201218_Budapesti_oriasvidra_kolykok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa5f45-ed14-492c-a832-fa2efe89dbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e6466-fbbc-4c42-a0f2-8ec6f98b1fcf","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Budapesti_oriasvidra_kolykok_video","timestamp":"2020. december. 18. 12:31","title":"Ebből a videóból megértjük, miért lettek kedvencek az óriásvidra kölykök az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz, azzal ugyanis súlyos hatással lehet az ott élő állatok táplálékszerzésére.","shortLead":"A letört jégtömb akkora, mint Sevilla területe. A kutatók aggódnak, hogy a jégdarab túl közel kerül a szárazföldhöz...","id":"20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3c9413-4556-43bd-9687-861100c94dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_jeghegy_a68a_del_georgia_antarktisz","timestamp":"2020. december. 18. 19:03","title":"Leszakadt egy 140 négyzetkilométeres darab a világ legnagyobb jéghegyéről, egy sziget felé sodródik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Györfi András","category":"360","description":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont nem csak meggondolatlan kisbefektetők nyúltak a kriptopénzhez, mint három éve, hanem az évtizedes rutinnal rendelkező profik, és a nagyvállalatok vásárlásai hajtják az árfolyamot.





","shortLead":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont...","id":"20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9691b62d-36af-4ff7-b219-3861753d5b28","keywords":null,"link":"/360/20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","timestamp":"2020. december. 17. 13:15","title":"Aminek jót tett a koronavírus: történelmi csúcson a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","shortLead":"A támadásért biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország felel.\r

","id":"20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302bcfd5-048c-43ec-bbe6-8da5da51467c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_kibertamadasok_ev_eleje_ota_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 18. 08:05","title":"Év eleje óta bejárása lehetett a hackereknek amerikai kormányzati rendszerekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f653d0-c4c9-4659-9d3d-df19bedc0f82","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. ","shortLead":"Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. ","id":"bchvodafone_20201214_Telefontortenelem_a_tobb_kilos_teglaktol_a_zsebre_vaghato_eromuvekig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f653d0-c4c9-4659-9d3d-df19bedc0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f1efc-84f1-4e75-b180-f870c4c2563a","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201214_Telefontortenelem_a_tobb_kilos_teglaktol_a_zsebre_vaghato_eromuvekig","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Telefontörténelem a több kilós „tégláktól” a zsebre vágható erőművekig - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek legyenek, nem ártana tudni, hol landoljanak az űrhajósok, és melyek a vörös bolygó akár tábornak is alkalmas pontjai. Ebben segíthet egy érdekes új projekt. ","shortLead":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek...","id":"20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358d6da-69dd-416c-82b3-3f7bec1cf0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","timestamp":"2020. december. 18. 15:03","title":"A NASA különleges robotkutyával keresne tábornak alkalmas helyet a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. ","shortLead":"Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. ","id":"20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42b3752-e810-4f7c-9b15-c847baa9276c","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","timestamp":"2020. december. 17. 13:04","title":"A két ünnep között EU-szerte egyszerre kezdik beadni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]