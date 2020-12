Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae6c6c7-1702-4ac8-a234-ffdfedaeab07","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","timestamp":"2020. december. 20. 16:50","title":"Ezzel a hat számmal senki sem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7083398-9189-4e35-8833-ae66fbc90c82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsikat egy vidéki mezőgazdasági épületben tárolta a tulajdonosuk.","shortLead":"A kocsikat egy vidéki mezőgazdasági épületben tárolta a tulajdonosuk.","id":"20201218_80_ritka_auto_koztuk_egy_LaFerrari_egett_porra_egy_gyujtogatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7083398-9189-4e35-8833-ae66fbc90c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f0173-e188-4dff-88b1-c1f36fd98442","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_80_ritka_auto_koztuk_egy_LaFerrari_egett_porra_egy_gyujtogatasban","timestamp":"2020. december. 19. 05:58","title":"80 ritka autó, köztük egy LaFerrari égett porrá egy gyújtogatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki embertársainkból. Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében? - teszi fel a kérdést Rutger Bregman holland történész-író Emberiség című könyvében.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban...","id":"20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a04f-68ef-4a18-bfd0-05e326e70873","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","timestamp":"2020. december. 20. 19:15","title":"„A hírek azt adják az agynak, amit a cukor a testnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz.","shortLead":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel...","id":"20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e5cc6-d6d0-43bc-8fed-dd83d13130d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 13:22","title":"Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25ac62a-9879-4b69-9235-6905b0f4afca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány közepén, amikor minden létező étterem zárva tart, megnyitottak egy új éttermet. A Nudli csak magyaros, házias tésztaételeket árul, csúcsminőségű krumplis tésztával és a legjobb szakácsok által készített túrós csuszával. És házhoz szállítással. Kipróbáltuk, aztán végignyaltuk mind a tíz ujjunkat.","shortLead":"A járvány közepén, amikor minden létező étterem zárva tart, megnyitottak egy új éttermet. A Nudli csak magyaros, házias...","id":"20201219_nudli_etterem_jokuti_andras_gerendai_karoly_teszta_etelek_budapest_vilagevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c25ac62a-9879-4b69-9235-6905b0f4afca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b263aa7-283e-4774-903a-3ab37e556791","keywords":null,"link":"/elet/20201219_nudli_etterem_jokuti_andras_gerendai_karoly_teszta_etelek_budapest_vilagevo","timestamp":"2020. december. 19. 09:30","title":"Ki gondolta volna, hogy így lehet lelkesedni a túrós csuszáért és a krumplis tésztáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]