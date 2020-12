Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.","shortLead":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de...","id":"20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8950aa-06a6-467e-95e7-6bd835b949f2","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","timestamp":"2020. december. 19. 13:44","title":"Vendée Globe: Bestaven az élen, jelentősen csökkent Dalin hátránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","id":"20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd83b37-000e-4150-9444-384ade061e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 20. 13:25","title":"Aki más vakcinára allergiás, nem kaphat koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","shortLead":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","id":"20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111595b-8cb2-49e7-abcd-a90475388a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","timestamp":"2020. december. 19. 12:34","title":"Újabb videó került elő, egy olyan sofőrről, akinek egy életre el kéne venni a jogsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció mintájára azt is megszavaztatná, hogy mi legyen a valóság.","shortLead":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. Sőt, a nemzeti konzultáció...","id":"20201218_Duma_Aktual_Godeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708fe8a8-6933-456d-a164-5a27ecf3820b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Duma_Aktual_Godeny","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Duma Aktuál Gődény Györgyről: Rájár a rúd a szakállasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok meghatározott napokra lesznek érvényesek.","shortLead":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok...","id":"20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d2994-1629-4408-bb3d-34ebcca939ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","timestamp":"2020. december. 19. 08:02","title":"Olaszország is bezár az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","id":"20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eee6e4-9afe-41c4-8165-580c9cb39fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2020. december. 19. 11:45","title":"Kisebb tűz volt egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött az olajos vízi növényzet és szennyezett iszap elszállítása a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínéről - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). A szennyezett csatorna a Ráckevei-Dunába torkollik.","shortLead":"Megkezdődött az olajos vízi növényzet és szennyezett iszap elszállítása a szigetszentmiklósi olajszennyezés...","id":"20201219_Megkezdodott_az_olajszennyezett_anyagok_elszallitasa_Szigetszentmiklosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb821140-6e6f-4dcf-a794-753a5a58d7c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Megkezdodott_az_olajszennyezett_anyagok_elszallitasa_Szigetszentmiklosrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:57","title":"Megkezdődött az olajszennyezett anyagok elszállítása Szigetszentmiklósról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]