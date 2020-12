Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","shortLead":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","id":"20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d939b5a6-f9c3-488c-8b56-96f5d1f713f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","timestamp":"2020. december. 19. 18:40","title":"A Brexit első vesztesei az éhes kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","shortLead":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","id":"20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1760f198-1e36-46f0-b5a5-4023cc45db79","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","timestamp":"2020. december. 19. 18:04","title":"Az MSZP-nek és a DK-nak sem tetszik Orbán mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként magukat kereszténynek vallják.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként...","id":"20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8071998-5cc3-440d-af92-8cf1822ba488","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Fülke: Fordítva sül el a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A kilencedik videóban Podlovics Laura és Bartha Bendegúz bábparódiát ad elő, amelyben benne van ennek az évnek minden beszűkültsége.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d6f005-cabb-4515-b72e-5c69b69d44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","timestamp":"2020. december. 18. 18:20","title":"„Hát, itt vagyunk mi ketten egymásnak\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek a moratórium lehetőségével, akik azonban nem tartoznak ebbe a csoportba, mérlegeljék a moratóriumban maradás, illetve a törlesztés folytatásának lehetőségeit - válaszolta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szombaton az MTI megkeresésére.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek...","id":"20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c73e85-0938-4ee8-8c0e-80b2fc8695d1","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","timestamp":"2020. december. 19. 17:43","title":"Bankszövetség is reagált Orbán bejelentésére: ha tehetjük, mérlegeljük a lehetőséget, hogy tovább fizetjük a hitelünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak felfüggesztése csatavesztés a Fidesz számára.","shortLead":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak...","id":"20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d549ca00-e626-40c8-85b6-050efc92a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","timestamp":"2020. december. 19. 08:38","title":"Navracsics: „egyértelmű csatavesztés” Deutsch Tamás jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","shortLead":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","id":"20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150dba-fb4e-4ae8-8f5a-d2841e0b3707","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","timestamp":"2020. december. 18. 16:38","title":"Kormányhivatal: jogsértő volt a Meseország betiltása Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c2034d-8e62-4e91-aa2c-bc3ff35c5207","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Kelemen Hunorral találkozott.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Kelemen Hunorral találkozott.","id":"20201219_Orban_az_RMDSZ_kormanyzati_szerepe_javithatja_a_magyarroman_kapcsolatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4c2034d-8e62-4e91-aa2c-bc3ff35c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097efb8f-f361-4ed5-acbc-068bd7aa17fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Orban_az_RMDSZ_kormanyzati_szerepe_javithatja_a_magyarroman_kapcsolatokat","timestamp":"2020. december. 19. 15:37","title":"Orbán: „az RMDSZ kormányzati szerepe javíthatja a magyar-román kapcsolatokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]