[{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden információt gyűjt és rendszerez a felhasználóiról.","shortLead":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden...","id":"20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94207b6e-0f8a-4488-b71b-6f18198ee5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","timestamp":"2020. december. 22. 08:03","title":"Egy kicsit ijesztő, mennyi információt gyűjt be rólunk a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","shortLead":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","id":"20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5c334-cf9d-42a2-9b82-d7ab34653415","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","timestamp":"2020. december. 21. 17:15","title":"Kásler soron kívül adott támogatást Horthy étkezőkocsijának hazahozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201222_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32afb0f6-fbd9-4b5f-885e-cc07e153d9fd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Radar360","timestamp":"2020. december. 22. 08:00","title":"Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hamarosan várhatóan piacra dobja a Q7 nagytestvérét.","id":"20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3cdecb-a5d3-4f04-880a-5c94c8522b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_audi_q9_jon_a_bmw_x7_es_a_mercedes_gls_uj_rivalisa","timestamp":"2020. december. 21. 11:21","title":"Audi Q9: jön a BMW X7 és a Mercedes GLS új riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás szabályairól.","shortLead":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás...","id":"20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31b067-de61-4c2c-85cc-3120f1088f41","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","timestamp":"2020. december. 21. 05:52","title":"Trump még mindig nem adja fel, újabb keresetben támadta meg az elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc1972ca-ab10-4cc4-8b09-404848751776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e904c1e-91d7-4cfb-bd66-f5579617fd43","keywords":null,"link":"/360/20201221_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_3_resz_Az_oktatas_jovoje","timestamp":"2020. december. 21. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 3. rész: „Üdvözlöm, Platón vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]