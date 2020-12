Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek legjobban várt videojátékából.","shortLead":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek...","id":"20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959052f-f3a2-4ee0-874c-60bd3b85a6bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 23. 13:36","title":"Milyen botrány? 13 milliós eladásnál jár a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is, a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a számukra, amit perrel sem lehetne jóvátenni.","shortLead":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is...","id":"20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc3b34-a830-406f-b7dd-01da6bb19b15","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","timestamp":"2020. december. 22. 17:10","title":"A Fővárosi Törvényszék kimondta, nem lehet érvényteleníteni az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","shortLead":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","id":"20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce96ef6-22cd-4f42-991b-ef2709e15031","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 21:42","title":"Változott a fiatalok pénzköltési szokása, 23 százalék szorong a pénzügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","shortLead":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","id":"20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28d967-ae2b-4a9d-a929-1bf9ff35b755","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","timestamp":"2020. december. 23. 09:18","title":"Első westernhős szerepét alakítja Tom Hanks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor úgy fogalmazott: az USA ellenségei már az űrben vannak.","shortLead":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor...","id":"20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ff75-a3ff-403e-900d-c8c05afdfab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","timestamp":"2020. december. 22. 13:03","title":"Őrzőknek nevezik mostantól az USA űrhadseregének tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem érik el az újdonságot.","shortLead":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem...","id":"20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ccbbc-1965-44d3-aa1a-d283b10ab1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","timestamp":"2020. december. 22. 16:03","title":"Összefoglaló videóval lepi meg felhasználóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","shortLead":"A zsűri 93 szervezetet választott ki, amelyek még az ünnepek előtt megkapták az ajándékot.\r

","id":"20201222_Gyerekkonyv_HVG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6249a104-325c-4d4b-93f3-17b7b4051098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430848c-4212-4d1b-b6ec-4671957d04cd","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Gyerekkonyv_HVG","timestamp":"2020. december. 22. 18:25","title":"10 000 gyerekkönyvet osztott ki a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]