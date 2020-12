Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy a diós-baracklekvároshoz képest. Egy komplett cukrászda desszertkínálata kijönne csak a magyar kézműves sörök ízeiből. Na jó, de vajon ihatóak is?","shortLead":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy...","id":"20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7119657-bdd9-4e53-9cd0-a4763363b369","keywords":null,"link":"/elet/20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","timestamp":"2020. december. 22. 20:00","title":"Mézeskalács, zserbó, baklava, fenyőtű: megkóstoltuk a legelvetemültebb söröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","shortLead":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","id":"20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987387c3-83ff-4f11-8240-c8462a3f3de4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","timestamp":"2020. december. 22. 16:33","title":"Hét év fegyházat kapott, mert kirabolt egy szexshopot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99c9a6-ada9-4af8-a7fc-bbed9ad49df3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre valószínűleg a PlayStation és az Xbox készítői is csak mosolyognak, hogy a KFC saját játékkonzol kiadását tervezi, a specifikációkat látva már kevésbé van okuk derülni rajta.","shortLead":"Bár elsőre valószínűleg a PlayStation és az Xbox készítői is csak mosolyognak, hogy a KFC saját játékkonzol kiadását...","id":"20201223_kfc_jatekkonzol_kfconsole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b99c9a6-ada9-4af8-a7fc-bbed9ad49df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152dbd7e-68cb-4848-874f-586bb7ed6b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_kfc_jatekkonzol_kfconsole","timestamp":"2020. december. 23. 20:03","title":"Állj félre, PlayStation, Xbox: jön a KFC saját játékgépe, a KFConsole","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban még hetekig tarthat a járvány második hullámának erősödése. Eközben Angliában rekordmennyiségű új fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Németországban még hetekig tarthat a járvány második hullámának erősödése. Eközben Angliában rekordmennyiségű új...","id":"20201222_koronavirus_nemetorszag_anglia_fertozobb_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511592d-0de3-4626-b6c3-b8ada24bf3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_koronavirus_nemetorszag_anglia_fertozobb_mutacio","timestamp":"2020. december. 22. 18:39","title":"Úgy sejtik a németek, hogy már elérte őket a koronavírus fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bármelyik országból, bármilyen tömegközlekedési eszközzel megyünk. ","shortLead":"Bármelyik országból, bármilyen tömegközlekedési eszközzel megyünk. ","id":"20201224_Hollandia_PCRteszt_belepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0742b7-93fa-4f21-82f7-ccd91e41fe6c","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Hollandia_PCRteszt_belepes","timestamp":"2020. december. 24. 11:55","title":"Hollandiába keddtől csak negatív PCR-teszttel lehet belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A késsel támadó férfi a helyszínen életét vesztette, a megsebesített rendőrt kórházba vitték.\r

\r

","shortLead":"A késsel támadó férfi a helyszínen életét vesztette, a megsebesített rendőrt kórházba vitték.\r

\r

","id":"20201224_Megkeseltek_egy_rendort_Ujpesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fc76ac-599e-4dee-b099-238a2d1cb3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Megkeseltek_egy_rendort_Ujpesten","timestamp":"2020. december. 24. 08:39","title":"Járőrtársa életére törő támadót lőtt le egy rendőr Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti eseményekre, és hogy miként gondolkodott a munkájáról akkor, amikor még a köztévénél dolgozott. ","shortLead":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti...","id":"20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72099cc3-7bf9-4d12-a890-b849b3de17dc","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","timestamp":"2020. december. 22. 13:52","title":"Gundel Takács Gábor: \"Nem szoktunk hozzá, hogy valaki azt mondja, szerintem hülyének tetszenek nézni minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee8aa5d-9ab9-4007-a02c-ce13c8f82270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német Thomas Tuchel szerződése 2021 nyaráig lett volna érvényes. ","shortLead":"A német Thomas Tuchel szerződése 2021 nyaráig lett volna érvényes. ","id":"20201224_kirugtak_a_PSG_vezetoedzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee8aa5d-9ab9-4007-a02c-ce13c8f82270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9373c3df-a87f-4d14-976c-f07c48677a84","keywords":null,"link":"/sport/20201224_kirugtak_a_PSG_vezetoedzojet","timestamp":"2020. december. 24. 12:50","title":"Sajtóhírek szerint kirúgták a PSG vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]