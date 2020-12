Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per lefolytatásában.","shortLead":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per...","id":"20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70f134-f476-448c-9322-d25f2592a38c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","timestamp":"2020. december. 23. 11:25","title":"27 év börtönre ítélték Törökországban a Cumhuriyet ellenzéki lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","shortLead":"A briteknél megjelent új vírusmutáció miatt állt le korábban az utas- és az áruforgalom a két ország között.","id":"20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf47b3ff-0a74-46ab-b496-fe6af6956edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_aruforgalom_utasforgalom_nagy_britannia_franciaorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 06:35","title":"Újraindult a forgalom a brit-francia határon, az áthaladáshoz negatív teszt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. 