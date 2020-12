Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei karácsonnyal. Menni? Nem menni? Vásárolni? Ajándékozni? Mi lesz az ünnepet egyedül töltő szülőkkel, és mégis, mennyire lesz borzasztó a videochat-karácsony? Szerkesztőségünk tagjai főleg ezeket a kérdéseket boncolgatták, amikor arról kérdeztük őket, hogyan ünnepelnek idén. A megvalósítást illetően némiképp eltérnek a módszerek, egy valami azonban közös: a felelősség most mindenkinek hatalmas súlyként nehezedik a vállára.","shortLead":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei...","id":"20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5464569e-bb5a-4c24-86e9-a05befa59e91","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"„Letaglóz a gondolat, hogy anyám egyedül tölti a szentestét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333fdfa-2548-490b-87e6-c9060951e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lovasi András pécsi házának kertjében nyáron időnként borozással összekötött minikoncertek voltak. Feltűnt néhányszor Kispál András is, így aztán összeállt a Kispál és Borz kétharmada, hogy eljátsszák például a Rétek halványak című slágert. Mutatjuk is. ","shortLead":"Lovasi András pécsi házának kertjében nyáron időnként borozással összekötött minikoncertek voltak. Feltűnt néhányszor...","id":"20201223_Igy_jatszott_2020_szomoru_nyaran_egy_osKispal_szamot_Lovasi_es_Kispal_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9333fdfa-2548-490b-87e6-c9060951e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ad053e-3b61-4490-ad35-93ed0aba3104","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Igy_jatszott_2020_szomoru_nyaran_egy_osKispal_szamot_Lovasi_es_Kispal_Andras","timestamp":"2020. december. 23. 12:06","title":"Így játszott 2020 szomorú nyarán egy ős-Kispál-számot Lovasi és Kispál András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","id":"20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bc1d21-0049-44bf-a003-c3daaa5daafe","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","timestamp":"2020. december. 24. 09:29","title":"Koronavírus: 113 halott, 3292 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800f41ff-e61c-4570-b62f-4cb115a29a9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hallgatót szinte körülölelő surround hangzás mintájára nevezik surround displaynek (megjelenítőnek) a Samsung elképzelését.","shortLead":"A hallgatót szinte körülölelő surround hangzás mintájára nevezik surround displaynek (megjelenítőnek) a Samsung...","id":"20201223_samsung_szabadalom_surround_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=800f41ff-e61c-4570-b62f-4cb115a29a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657e218b-8e4e-4c5e-83b3-eb5a1a86ad21","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_samsung_szabadalom_surround_kijelzo","timestamp":"2020. december. 23. 11:03","title":"A Samsung levédett ötlete: ilyen, amikor a telefont teljesen körülöleli a kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","shortLead":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi farmer tucatnyi halottat látott egy mezőn, egy másik tanú 20 holttestet számolt egy másik helyszínen. Egy helyi orvos 38 embert látott el, akik többsége lőtt sérüléssel került hozzá.","shortLead":"Egy helyi farmer tucatnyi halottat látott egy mezőn, egy másik tanú 20 holttestet számolt egy másik helyszínen...","id":"20201223_etiopia_verengzes_fegyveresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4127c-2898-42e9-a135-166d3e95f204","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_etiopia_verengzes_fegyveresek","timestamp":"2020. december. 23. 19:36","title":"Ismeretlen fegyveresek rohantak le egy etióp várost, többtucatnyi emberrel végezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]