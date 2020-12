Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","shortLead":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","id":"20201223_karacsony_vasarlas_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cde0822-1e0a-4985-9f7c-bf691ca20fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_karacsony_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. december. 23. 07:46","title":"Miután a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat szentestére, a vásárlók megrohamozták a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Judit írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17f3ff-e183-4de4-960e-bedd2438f5e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","timestamp":"2020. december. 24. 09:30","title":"Nincs egy pillanatnyi nyugalom – de már nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","id":"20201224_lehules_fagy_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5adbe59-28e5-4612-acd4-08c3ca429182","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_lehules_fagy_hetvege","timestamp":"2020. december. 24. 15:52","title":"A hétvégén jön a lehűlés, vasárnap mínusz 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

Ha az adatok valósak, egyik szemünk nevethet, a másik sírhat.","shortLead":"Alig egy hónap van hátra, hogy a Samsung bemutassa a Galaxy S21-család tagjait, a készülékek várható ára azonban már...","id":"20201222_samsung_galaxy_s21_galaxy_s21_plus_galaxy_s21_ultra_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d44b3-bd11-45bc-b356-2fc29cf450d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_samsung_galaxy_s21_galaxy_s21_plus_galaxy_s21_ultra_ara","timestamp":"2020. december. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung Galaxy S21, a Galaxy S21+ és a Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","shortLead":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","id":"20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48684d8d-7411-4cc0-916f-6004ecc05308","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","timestamp":"2020. december. 23. 14:41","title":"Hyperscreennek hívja óriási kijelzőjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Több mint négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma.","id":"20201223_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05a4f1-bb6c-4047-841e-6741441fc1df","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. december. 23. 08:54","title":"Koronavírus: 154 halott, 1894 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]