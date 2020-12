Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok kijelzőjét. A Samsung is csatlakozott azokhoz, akik a rugalmasan nyújtható megjelenítőkben látják a jövőt.","shortLead":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok...","id":"20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3401b0c-9ada-4f91-be4f-38c2859d843c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","timestamp":"2020. december. 24. 18:03","title":"Videó: ilyen lehet majd a Samsung nyújtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","shortLead":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","id":"20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbabaead-d609-4143-ac10-98e6705a1d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 20:57","title":"Szlovéniában másfél hétre bezártak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett ásvánnyal van dolguk. Kiderült, a vegyi összetétele más.","shortLead":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett...","id":"20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201c9d-5123-4615-b5ed-c22830482b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","timestamp":"2020. december. 23. 16:03","title":"220 éve bányászták ki a kőzetet, új ásványt fedeztek fel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen halad a következő darab példányával. Bármennyire is a félelem és a bizonytalanság határozta meg ezt az évet, a színész fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Idén körülbelül 140-150 előadása maradt el, és mivel még most sem látszik, mikor állhat legközelebb színpadra, nehezen...","id":"20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d5f4a1-cda9-4a6f-8ded-3ac5a0644614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142363e-e9e2-4e3d-8b14-45393b30c3f0","keywords":null,"link":"/elet/20201223_Mucsi_Zoltannak_nehezen_megy_a_szovegtanulas","timestamp":"2020. december. 23. 12:00","title":"Mucsi Zoltánnak nehezen megy a szövegtanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","shortLead":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","id":"20201223_Dover_kikoto_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5d582f-9214-4200-b80e-da0b1bb5e322","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Dover_kikoto_magyarok","timestamp":"2020. december. 23. 21:33","title":"Angliában élő magyarok próbálnak segíteni a doveri kikötőben veszteglő kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","shortLead":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","id":"20201224_anglia_kamionos_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f6a08-5987-4041-a7e1-fa6fb3608a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_anglia_kamionos_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 21:44","title":"A kerítésen át dobálnak élelmet az Angliában rekedt kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62518824-2211-4b06-8049-00b91d61ead4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Későn érkezett a kormányzati támogatás az utazási irodáknak, de még mindig reménykednek, hogy jövőre már ismét lehet csíksomlyói búcsú és szentföldi utazás.","shortLead":"Későn érkezett a kormányzati támogatás az utazási irodáknak, de még mindig reménykednek, hogy jövőre már ismét lehet...","id":"202051_via_sacra_zarandoklatszervezo_keson_jott_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62518824-2211-4b06-8049-00b91d61ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67376e37-ce44-45e6-af44-df8d2aaa2c7a","keywords":null,"link":"/360/202051_via_sacra_zarandoklatszervezo_keson_jott_segitseg","timestamp":"2020. december. 23. 12:00","title":"A zarándoküzlet is a végét járja a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]