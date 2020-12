Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021 964 fertőzésről tudnak, beleértve 54 226 halálesetet.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021...","id":"20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639d662-acff-40b1-a292-faaa87174cc3","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 26. 12:29","title":"Oroszországban átlépte a 3 milliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213fee0a-bafb-44c9-aadf-6b69d3040057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismerős nevek a kivitelezők közt: Strabag és Duna Aszfalt.","shortLead":"Ismerős nevek a kivitelezők közt: Strabag és Duna Aszfalt.","id":"20201225_45_milliard_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213fee0a-bafb-44c9-aadf-6b69d3040057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47beca60-74e3-4cdc-a609-abc5f7d8067d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_45_milliard_autopalya","timestamp":"2020. december. 25. 20:46","title":"Kilométerenként 4,5 milliárdért építjük az új magyar sztrádaszakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok.","id":"20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b005b22-cfbe-44c7-a02d-a21a4efe3121","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 25. 09:10","title":"Koronavírus Magyarországon: elhunyt 104 beteg, 2610 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","shortLead":"Galambos Dénes kinevezését december 31-ei hatállyal vonta vissza a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb7a8409-b880-4fc1-81a5-e87c96ed4ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803b72-ea0c-4b2b-9f27-f85a3d1f4b12","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_orban_viktor_miniszterelnoki_biztos_galambos_denes","timestamp":"2020. december. 25. 10:45","title":"Orbán indoklás nélkül visszahívta az egyik miniszterelnöki biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","shortLead":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","id":"20201225_mcc_100milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe908e-dfa1-4b84-a7c0-16d097a04411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_mcc_100milliard","timestamp":"2020. december. 25. 20:11","title":"Százmilliárd forintot kapott az államtól év végére a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","shortLead":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","id":"20201225_ujpest_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1edcd-b2b3-4048-bc43-fff9f7aa3c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_rendor","timestamp":"2020. december. 25. 13:41","title":"Megpróbálják felébreszteni a kómából az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","shortLead":"Olvasónk lefotózta a Debrecen felé tartó vakcina-szállítmányt.","id":"20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc9b9f-dd64-4a8a-be6b-bba150334650","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_videkre_is_elindult_a_vakcina","timestamp":"2020. december. 26. 12:04","title":"Már vidékre is elindult a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]