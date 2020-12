Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok.","id":"20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b005b22-cfbe-44c7-a02d-a21a4efe3121","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 25. 09:10","title":"Koronavírus Magyarországon: elhunyt 104 beteg, 2610 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál összegyűjtötte, milyen kategóriákban osztottak elismeréseket 2020-ban. ","shortLead":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál...","id":"20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54a19-0c6a-473d-9ec3-db4da01cb019","keywords":null,"link":"/360/20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Duma Aktuál: Hidegvérrel fogadta a vipera, hogy az év hüllője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki aktivista megmérgezéséhez. Két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki...","id":"20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ef13d-5ca2-4029-bfbc-8fa6a4f81265","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 25. 16:59","title":"Eljárást indítanak Navalnij ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Plafonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","shortLead":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","id":"20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbabaead-d609-4143-ac10-98e6705a1d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 20:57","title":"Szlovéniában másfél hétre bezártak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Gondolatok szabadságról, hitről, Krisztusról és a klasszikus zenéről. Van-e karácsony, amely összefog, és mit gondoljunk arról az állami hivatalnokról, aki kirekeszt, de végül maga szorul ki a keresztényeket és nem keresztényeket összefogó karácsonyból.","shortLead":"Gondolatok szabadságról, hitről, Krisztusról és a klasszikus zenéről. Van-e karácsony, amely összefog, és mit...","id":"20201226_Revesz_A_pestisesek_karacsonya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a10c7a3-c84d-4518-a685-6ad8b8f2edd3","keywords":null,"link":"/360/20201226_Revesz_A_pestisesek_karacsonya","timestamp":"2020. december. 26. 10:45","title":"Révész: A pestisesek karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]