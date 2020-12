Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","shortLead":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","id":"20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac0e30b-d8bd-4f9d-9ae1-d6cd99d36c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 25. 15:29","title":"A latin-amerikai országok közül elsőként Mexikóban kezdik használni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tennessee állam fővárosában egy autó robbant fel.","shortLead":"Tennessee állam fővárosában egy autó robbant fel.","id":"20201225_Robbanas_nashville","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6162563f-7ba3-435e-974b-173a7ee1542c","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Robbanas_nashville","timestamp":"2020. december. 25. 18:21","title":"Robbanás történt Nashville-ben, a rendőrség szerint szándékos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége.\r

\r

","shortLead":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos...","id":"20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87b777-ce04-445e-a122-133b85e1ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. december. 26. 11:02","title":"Robbantások Kabulban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","shortLead":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","id":"20201225_mcc_100milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe908e-dfa1-4b84-a7c0-16d097a04411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_mcc_100milliard","timestamp":"2020. december. 25. 20:11","title":"Százmilliárd forintot kapott az államtól év végére a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8","c_author":"Kajtor Domonkos SJ","category":"tudomany","description":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes karácsonyi írása.","shortLead":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita...","id":"20201225_lelek_a_gepek_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a0e6cd-85bb-4895-9d8b-d5013f796067","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_lelek_a_gepek_felett","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Kajtor Domonkos SJ: Lélek a gépek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]