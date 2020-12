Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","shortLead":"A kikötőnél talált állat már nem élt. Daruval emelték ki.","id":"20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a673da7-5d77-4a9c-a68c-2745749dfec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c5604-e1dc-4229-baac-44bfe7fe51b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_raja_ordograja_szicilia_palermo","timestamp":"2020. december. 29. 11:57","title":"400 kilós ráját húztak ki a vízből Palermóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot...","id":"202051_julius_1_a_potyautastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a324c-eb81-4f98-b5c3-29132a834b36","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_1_a_potyautastorveny","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"A potyautastörvénytől a potyautas oligarchákig – 2020 Magyarország, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3ec595-6613-4159-a78d-7287d5701fcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon egy olyan szabadalmi tervet dolgozott ki, amelyen egy cserélhető objektíves gimbal, azaz képstabilizáló eszköz látható.","shortLead":"A Canon egy olyan szabadalmi tervet dolgozott ki, amelyen egy cserélhető objektíves gimbal, azaz képstabilizáló eszköz...","id":"20201229_canon_stabilizator_gimbal_cserelheto_objektiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3ec595-6613-4159-a78d-7287d5701fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02172075-2eed-4587-af69-1e1f986eca17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_canon_stabilizator_gimbal_cserelheto_objektiv","timestamp":"2020. december. 29. 14:06","title":"Speciális kamerán ötletel a Canon, a DJI konkurenciájának szánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","shortLead":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","id":"20201228_ausztria_sipalya_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1499f81-20a5-4963-aa15-e225573942e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_ausztria_sipalya_lezaras","timestamp":"2020. december. 28. 11:56","title":"Tömegek indultak el síelni Ausztriában, több pályát is lezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","shortLead":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","id":"20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf8af5-17e1-4cd8-a30a-b15f3cf921c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","timestamp":"2020. december. 28. 20:33","title":"Tömegeket vonzott a friss hó a hegyekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","shortLead":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","id":"20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4500367b-0a65-40d7-bc10-f79b63aa9d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","timestamp":"2020. december. 28. 18:58","title":"Így működik a Volkswagen villanyautós töltőrobotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]