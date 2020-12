Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek, elektronikus jótállási jegyet is bevezetnek.","shortLead":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek...","id":"20201230_Uj_szabalyok_jotallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d43b0a-0355-4527-bce4-d9f0d9874deb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Uj_szabalyok_jotallas","timestamp":"2020. december. 30. 07:41","title":"Új szabályokat vezetnek be a jótállásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja a jó év legfőbb ismérvének. 2020-at sokak szemében elvitte az aggódás, a düh, a küzdelem, a csalódottság. Közben azonban itt volt velünk végig a remény is. Az pedig, aki az izgalmakat szereti, kifejezetten lubickolhatott a hírekben. Akárhogy is volna, itt vagyunk, túl ezen, most már kicsit könnyebb a visszatekintés is. Tegye meg ön is, idézze fel most az év pillanatait ezekkel a címlapokkal, és szavazzon: melyiket találtuk el leginkább? ","shortLead":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja...","id":"20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b73ce-f709-467b-9018-761cd7f429ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","timestamp":"2020. december. 30. 11:30","title":"Idézze fel 2020-at a HVG címlapjaival, és szavazzon, melyik sikerült a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","shortLead":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","id":"20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b0cf9-877e-4431-8fc8-71017587831c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","timestamp":"2020. december. 30. 11:17","title":"Kétmilliárd euróból alakítja elektromosautó-gyárrá lengyel üzemét a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","shortLead":"A filmsztár kiskecskéi láthatóan roppantul élvezik az egy szál gitáros előadásokat.","id":"20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5659dc80-2f72-494d-9325-00e9f1fcbade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76127bf-ce29-4076-8e75-e7aa0d0a89e2","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Kevin_Bacon_Radioheadet_es_Beatlest_enekel_a_kecskeinek","timestamp":"2020. december. 29. 17:28","title":"Kevin Bacon Radioheadet és Beatlest énekel a kecskéinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási egyezmény annak kritikusai szerint.","shortLead":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási...","id":"20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a0666-3d8c-4fd2-905f-37d261b7806d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","timestamp":"2020. december. 29. 10:14","title":"Egy új kiadatási egyezmény miatt lehetnek veszélyben a Törökországba menekülő ujgurok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","shortLead":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","id":"20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55b94fe-02c2-42c3-a04c-402b0f4a3b87","keywords":null,"link":"/zhvg/20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 15:02","title":"Idén 13,5 millió ember veszítette el az otthonát természeti katasztrófák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt.","shortLead":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","shortLead":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","id":"20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303d5a-5f93-4ce7-8ec5-a4b0de88b7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","timestamp":"2020. december. 29. 10:57","title":"Már dolgoznak az első fából készült műholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]