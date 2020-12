Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva ezzel. Elképzelhető, hogy most újra őt látták helyi pilóták.","shortLead":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva...","id":"20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7524990-f2bd-4881-8684-18dbb46df4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","timestamp":"2020. december. 29. 12:03","title":"Megint repült a jetpackes őrült Los Angelesben, most 1 kilométeres magasságban száguldott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási egyezmény annak kritikusai szerint.","shortLead":"Nagyjából 50 ezer ujgur menekült élhet Törökországban. Az ő elhallgattatásuk eszköze lehet a Kínával kötött kiadatási...","id":"20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c6e5a6-f13a-42ce-847f-2fc617cc5adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a0666-3d8c-4fd2-905f-37d261b7806d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_torokorszag_kina_kiadatasi_egyezmeny_ujgurok","timestamp":"2020. december. 29. 10:14","title":"Egy új kiadatási egyezmény miatt lehetnek veszélyben a Törökországba menekülő ujgurok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér megrázkódtatást. Az igazi győzelem az, hogy az alku nem szakította el a briteket az uniótól, de nem is tette mások számára vonzóvá a kilépést.","shortLead":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér...","id":"20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694f0453-8370-4ef0-bda5-2caf0ddc320a","keywords":null,"link":"/360/20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","timestamp":"2020. december. 29. 12:30","title":"Viszlát, és kösz a halakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","id":"20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04725cd4-0ab7-4074-ab8a-0d42dd74d310","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3ec595-6613-4159-a78d-7287d5701fcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon egy olyan szabadalmi tervet dolgozott ki, amelyen egy cserélhető objektíves gimbal, azaz képstabilizáló eszköz látható.","shortLead":"A Canon egy olyan szabadalmi tervet dolgozott ki, amelyen egy cserélhető objektíves gimbal, azaz képstabilizáló eszköz...","id":"20201229_canon_stabilizator_gimbal_cserelheto_objektiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3ec595-6613-4159-a78d-7287d5701fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02172075-2eed-4587-af69-1e1f986eca17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_canon_stabilizator_gimbal_cserelheto_objektiv","timestamp":"2020. december. 29. 14:06","title":"Speciális kamerán ötletel a Canon, a DJI konkurenciájának szánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff491-9179-4f1e-8efd-e2fa47d33663","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Jutott 2020-ban maszk a makákóknak is, de az élet nem állt meg, és vele a háborúk, a népvándorlás, a tudomány és a sport is adott témát bőven az AFP fotósainak. Összeállításunk a legérdekesebb képeket mutatja be ebből a nehéz évből.","shortLead":"Jutott 2020-ban maszk a makákóknak is, de az élet nem állt meg, és vele a háborúk, a népvándorlás, a tudomány és...","id":"20201229_Nagyitas_2020_AFP_ev_kepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=882ff491-9179-4f1e-8efd-e2fa47d33663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f120b4-4d04-45e5-be04-57ecc126c62e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201229_Nagyitas_2020_AFP_ev_kepei","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Járvány, verseny a holdkőért és a fejetlen kecskéért – az AFP legjobb idei képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]