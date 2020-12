Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügy, a Katasztrófavédelem és a Rendőrség a helyszínre érkezett.\r

","shortLead":"A Vízügy, a Katasztrófavédelem és a Rendőrség a helyszínre érkezett.\r

","id":"20201230_Duna_olaj_szigetszentmiklosi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dee7784-0474-4ed4-8370-da20790b49e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201230_Duna_olaj_szigetszentmiklosi_csatorna","timestamp":"2020. december. 30. 19:22","title":"Szerdán ismét nagy mennyiségű olaj jelent meg a szigetszentmiklósi csatornánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","shortLead":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","id":"20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da21da-0275-49c5-b970-3b1d05ab6473","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","timestamp":"2020. december. 29. 06:15","title":"Karikó Katalin is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. december. 30. 07:30","title":"Egy betegség, ami szinte mindenkit értint, mégsem beszélünk róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt jósolja a Forbes egyik szakértője a meteorológiai előrejelzésekre hivatkozva. ","shortLead":"Ezt jósolja a Forbes egyik szakértője a meteorológiai előrejelzésekre hivatkozva. ","id":"20201230_Nagyot_dragulhatnak_az_elelmiszerek_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d6d246-cd6b-4b73-abac-93b2a46a26e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Nagyot_dragulhatnak_az_elelmiszerek_jovore","timestamp":"2020. december. 30. 10:15","title":"Nagyot drágulhatnak az élelmiszerek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","shortLead":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","id":"20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb14e21-f213-47b9-a9f2-5774b345617d","keywords":null,"link":"/elet/20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","timestamp":"2020. december. 30. 16:09","title":"Több modell is szexuális zaklatással vádolja Alexander Wang divattervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dbfdd0-2ab0-481e-8c7c-d57048e81cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 29. 08:49","title":"Koronavírus: 131 újabb elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","shortLead":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","id":"20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdf4cbb-0bff-42d5-b10e-0f74b5c6a0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","timestamp":"2020. december. 29. 17:14","title":"Olaszországban is megmozdult a föld a horvát földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","shortLead":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","id":"20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303d5a-5f93-4ce7-8ec5-a4b0de88b7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","timestamp":"2020. december. 29. 10:57","title":"Már dolgoznak az első fából készült műholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]