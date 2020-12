Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna az egészségügy fejlesztésében és működtetésében. Ez a terület ugyanis tagállami feladat, azonban elindult egy folyamat, amelynek eredményeként az EU hatásköre kibővülhet. A kormánypárti szavazók azonban inkább ellenzik ezt a tervet és elégedettek a hazai egészségügy állapotával.","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna...","id":"20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c40a530-7165-4615-8626-df006cc313eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","timestamp":"2020. december. 30. 13:50","title":"Az ellenzékiek több Európát szeretnének az egészségügyben, a kormánypártiak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"breaking","description":"Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent. ","id":"20201231_Kozel_3000_uj_fertozott_es_108_ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801d55a6-acb2-4646-8b89-cc1cd6f20c82","keywords":null,"link":"/breaking/20201231_Kozel_3000_uj_fertozott_es_108_ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. december. 31. 09:31","title":"Közel 3000 új fertőzött, és 108 újabb áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","shortLead":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","id":"20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135e7dbf-ee45-4288-94f8-1fb86df4e08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 30. 20:20","title":"Még néhány óra, és több mobilon megszűnik létezni a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új, gyorsan terjedő mutációját mutatták ki, Kaliforniában is felbukkant a variáns. A járványszakértők azt feltételezik, hogy első ízben Délkelet-Angliában két héttel ezelőtt azonosított vírusmutáció már terjedőben van az országban.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új...","id":"20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40998ade-eb69-416b-b8e0-ca8da48867dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","timestamp":"2020. december. 31. 08:33","title":"Elkezdett terjedni az új vírusmutáció az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","shortLead":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","id":"20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6797c38-875d-4ae2-872b-d98558e4a6fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 18:20","title":"12 ezer éve élt orrszarvú maradványai kerültek elő Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Negyedével, vagy még nagyobb mértékben nőtt a búza és a kukorica ára, ez pedig az állattenyésztők költségeit meg megemeli.","shortLead":"Negyedével, vagy még nagyobb mértékben nőtt a búza és a kukorica ára, ez pedig az állattenyésztők költségeit meg...","id":"20201230_buza_kukorica_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5217b15b-ee58-4d3a-b2d0-7854833aecec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_buza_kukorica_dragulas","timestamp":"2020. december. 30. 06:38","title":"Óriásit drágult a búza és a kukorica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1e2e1-41ae-49f4-92c0-451cac17f742","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A járványhelyzet talán legnagyobb vesztesei az idegenvezetők. Egyik napról a másikra maradtak munka és bevétel nélkül, az állam pedig ölbe tett kézzel nézi, ahogyan elsüllyed a szakma.","shortLead":"A járványhelyzet talán legnagyobb vesztesei az idegenvezetők. Egyik napról a másikra maradtak munka és bevétel nélkül...","id":"202051__idegenvezetok_bajban__palyamodositok__eltuno_szakma__mesterseges_akadalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a1e2e1-41ae-49f4-92c0-451cac17f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c5af1-2b73-417f-9e6f-7d9cfd9d49af","keywords":null,"link":"/360/202051__idegenvezetok_bajban__palyamodositok__eltuno_szakma__mesterseges_akadalyok","timestamp":"2020. december. 29. 14:00","title":"Futár, mázoló, villanyszerelő: mihez kezd egy idegenvezető, amikor nincs kit vezetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Közösségi Rádiózásért Egyesület és az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. is elindult a 92, 9 MHz-es frekvenciáért, nem tudni, hogy milyen hibák miatt érvénytelenítette pályázatukat az NMHH.","shortLead":"A Közösségi Rádiózásért Egyesület és az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. is elindult a 92, 9 MHz-es frekvenciáért, nem...","id":"20201229_Mediahatosag_NMHH_Klubradio_versenytars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1e7b7e-3ad7-45c5-bb54-138b4ddfda79","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Mediahatosag_NMHH_Klubradio_versenytars","timestamp":"2020. december. 29. 16:18","title":"Egyelőre nem árulja el médiahatóság, miért utasította el a Klubrádió versenytársainak pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]