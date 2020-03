Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362","c_author":"Joó Hajnalka, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb országával ellentétben Magyarország miért nem teszi közzé területi bontásban is a koronavírus-fertőzöttek adatait. A járványügyi szakértő és jogászok szerint az erről szóló információknak nemhogy titkosnak nem szabadna lenni, hanem egyenesen közérdek, hogy megismerhetők legyenek. ","shortLead":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb...","id":"20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846493b6-a314-4631-a0f4-166ce12acc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Közérdek, hogy ne titkolja a kormány a koronavírus-fertőzések területi adatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt tartják biztonságosnak. ","shortLead":"Ezt tartják biztonságosnak. ","id":"20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e135a1ad-ed66-4066-96fa-5d33545e1f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 18. 12:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a Glastonbury fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt megborult gazdaság megmentése érdekében. Az ezekben dolgozókat és másokat is kérdeztünk, mennyi esélyt adnak maguknak a túléléshez. A legtöbben más gondokról beszéltek, mint amelyek megoldásához most hozzáfogott a kormány.","shortLead":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt...","id":"20200319_Tulelesi_eselyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d037c0-fde0-4797-9d22-80fe7249dee7","keywords":null,"link":"/360/20200319_Tulelesi_eselyek","timestamp":"2020. március. 19. 11:00","title":"Őket kellene megmentenie a kormánynak – az akcióterv első része ehhez kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","shortLead":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e16ede3-e9d4-4add-a773-e32a1cd97abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 19:28","title":"Rengeteg ember vár Hegyeshalomnál, hogy bejusson az országba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","shortLead":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","id":"20200317_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933e75bd-c9d5-42ff-8870-d0791a29a575","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. március. 17. 19:33","title":"Von der Leyen: Az ősz előtt piacra kerülhet a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]