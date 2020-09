Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1605fbe-ac44-455b-946f-7efcbdfc5ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha vásárolt a Zimmermann Bio Münchner Weißwurstjából, most már ne fogyassza el.","shortLead":"Ha vásárolt a Zimmermann Bio Münchner Weißwurstjából, most már ne fogyassza el.","id":"20200915_Belgyulladast_okozo_bakteriummal_fertozott_feher_kolbaszt_hivott_vissza_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1605fbe-ac44-455b-946f-7efcbdfc5ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b03566-f9f4-4694-9cb3-48e614714fe4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Belgyulladast_okozo_bakteriummal_fertozott_feher_kolbaszt_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:53","title":"Bélgyulladást okozó baktériummal fertőzött fehér kolbászt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","shortLead":"Hétvégéken az M5-ös autópálya melletti bekötőúton kilométer hosszan állnak a zöldséges furgonok.","id":"20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1bfc03-8cda-4e9c-b81f-000c4255f244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e18df15-ea39-417f-b059-2a156bd8dea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Veget_vetnenek_a_fovarosi_Nagybani_Piacnal_feltorlodo_vegtelen_furgonsornak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:37","title":"Véget vetnének a fővárosi Nagybani Piacnál feltorlódó végtelen furgonsornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","shortLead":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","id":"20200916_szezonrekord_baja_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86762f-01d3-454e-b1d2-c0ead8afd1be","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szezonrekord_baja_meleg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:55","title":"Szezonrekordot mértek Baján, több mint 33 fok volt kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete már Donald Trumppal is közölte döntését.","id":"20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e4e4c7-25b3-466a-990c-da46152c5a40","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_egyesult_allamok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:13","title":"Távozik David Cornstein amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest...","id":"20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171efe-0056-496e-957f-3555a4a83cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:35","title":"Jakab Ferenc: A következő hetekben nagyon meg fog emelkedni a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]