Orbán Viktor szívesen lehajol minden apró hazugságmorzsáért, amit az Európai Unió ellen folytatott „szabadságharcában” célszerűnek vél felhasználni. A minap például rámutatott: Nagy-Britanniában azért kezdhetik meg a koronavírus elleni oltást előbb, mint az EU-ban, mert a szigetország távozik az integrációból. A miniszterelnök csak azt nem tette hozzá, hogy hasonló korai engedélyezésre Magyarországnak is lehetősége volna, ráadásul a britek az EU szívében, Belgiumban lévő gyártótól vásárolják a vakcinát, és már vészforgatókönyveket készítenek arra az esetre, ha a finisben lévő Brexit-tárgyalások kudarca miatt jövőre akadozna a szállítás.

Az effajta füllentések sorozata miatt nem csoda, hogy – mint Magyarország rovatunk írása részletezi – a járvánnyal kapcsolatos szinte minden kormányzati kijelentés, bejelentés, adat és statisztika hiteltelenné vált mára a magyar állampolgárok szemében. Aminek akár az eddiginél is tragikusabb következményei lehetnek, ha az emberek rettegnek majd oltásra jelentkezni, mert nem tudhatják, mit kapnak, és igazat mondanak-e nekik a vakcina biztonságosságáról.

© HVG

Angolosan kívánna lelépni az Európai Néppárt parlamenti frakciójából is a Fidesz, annyiban legalábbis, hogy a brit konzervatívok valamikori laza – kint is vagyok, bent is vagyok – kapcsolódásának mintájára próbálná megőrizni befolyásának maradékait az európai törvényhozás legerősebb csoportjában.

A Néppárt azonban nem csak a brit példából tanult, immár átlát a Fidesz-szitán is: a lapunknak adott interjúban Othmar Karas, a Néppárt egyik vezető osztrák figurája megüzente: szimplán kiteszik a hidegre a magyar kormánypártot, ha a jogállamiság-feltétel ürügyén megvétózza az EU következő hétéves költségvetését és a járvány miatt – Magyarország számára is – nélkülözhetetlen helyreállítási alapot.

Szájer József látványosan lebukott egy karanténszegő, drogozós brüsszeli szexpartin, címlapsztorink e kínos botrány várható utóéletét boncolgatja, kényelmetlen betekintést nyújtva abba a szoros családi-kapcsolati-gazdasági-politikai szövevénybe, amely a Fidesz-alapítók egykori fülledt kollégiumi szobájából kinőve telepedett rá a mai Magyarországra. Persze Orbán Viktort is meg lehet érteni: az ő helyében ki ne aggódna amiatt, hogy az EU meghosszabbította a jogállamiság számonkérését Bicskéig? Lám, mi folyik Szlovákiában, ahol – mint Világ rovatunk tudósít róla – a korrupciós mocsárba tavasszal belefulladt kormány és holdudvara tagjait most tucatjával viszi el a rendőrség, ráadásul az aktákban olyan Orbán-közeli oligarcha is felbukkan, aki a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem kivégzőosztagában vállalt másodállást.

Karácsony közeledtével helyénvaló az ünnepi menüre gondolni. Lapunk ehhez is ad egy kis muníciót, igaz, az ötleteket érdemes eltenni néhány évvel későbbre, amikor már elérhetők lesznek – mármint a bioreaktorokban gyártott, állati eredetű műhúsok és laborburgerek, amelyekről a Gazdaság rovat tálal olvasnivalót. Nem kell rá éveket várni, már most kapható viszont Barack Obama memoárja: Szellem rovatunk ajánlja egy valóban hiteles és intelligens politikus könyvét a Nemzeti Hazugság Rendszerébe belefáradt olvasó figyelmébe. Olvasás közben ejthetünk pár könnycseppet is, no nem Trump elnökért, hanem John Lennonért: 40 évvel ezelőtt ölték meg.

KOCSIS GYÖRGYI

szerkesztő