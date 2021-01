Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","shortLead":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","id":"20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dd293b-ea52-4644-b11a-67bc97e11b34","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 15:13","title":"Francia állampolgárságot kér a brit miniszterelnök apja, hogy EU-polgár maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","shortLead":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","id":"20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b990c0-667c-4af5-9471-895731582d57","keywords":null,"link":"/cegauto/20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","timestamp":"2020. december. 31. 06:41","title":"Az Opelek Szent Grálja: eladó egy történelmi jelentőségű Lotus Omega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos értelemben nagyon is jó év volt. És közben az is kiderült, hogy egy járvány megfékezésében akár a telefonunk is szerepet játszhat. Összegyűjtöttük az esztendő szerintünk fontos fejlesztéseit.","shortLead":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos...","id":"20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28422375-f45d-4b09-b209-aad466effc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","timestamp":"2020. december. 31. 08:03","title":"Hogy mit adott a világnak 2020? Nézzen csak a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]