[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","shortLead":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","id":"20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135e7dbf-ee45-4288-94f8-1fb86df4e08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 30. 20:20","title":"Még néhány óra, és több mobilon megszűnik létezni a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban alkotott maradandót, a miniszterelnök legmaradandóbb nyilatkozata pedig az volt, amiben tulajdonképpen nem mondott semmit.","shortLead":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban...","id":"20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e29be49-1c75-4dc6-989c-dc136e60ac79","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","timestamp":"2020. december. 31. 13:30","title":"A fickós Orbán Viktor és az érlelt cheddar sajt: ezek voltak az év legjobb nyilatkozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","shortLead":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","id":"20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb8e9e3-abb6-4392-ac75-52b2a6f2c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","timestamp":"2020. december. 30. 21:35","title":"Fagyosan kezdődik az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","id":"20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956e3639-824b-4d71-99fa-ed7705c6ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","timestamp":"2020. december. 30. 19:50","title":"Baleset miatt 15-20 perces késések várhatók a miskolci vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kislány természetes módon, a kisfiú császármetszéssel jött világra. Mindketten több mint három kilogrammal születtek. Mindketten több mint három kilogrammal születtek.","id":"20210101_ujevi_ujszulottek_2021_szuletes_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55285d97-5943-4a68-a52d-f2b5f92ce196","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_ujszulottek_2021_szuletes_szules","timestamp":"2021. január. 01. 09:01","title":"Vidéken kislány, Pesten kisfiú lett az első újévi baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]