[{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","shortLead":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","id":"20201231_Putyin_2020_2021_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b882a7-9e7d-443c-8760-90a09ec4d353","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Putyin_2020_2021_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 17:57","title":"Putyin: Becsülettel vészeltük át ezt az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan szkeptikusak, bár másokat meggyőztek a szakmai érvek az oltás szükségességéről. Az oltási terv egyelőre nem ismert, így jelenleg szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor kaphat először oltást majd olyasvalaki, aki nem tartozik veszélyeztetett csoportba. ","shortLead":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. Úgy tudjuk az egészségügyisek között is sokan...","id":"20210102_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408184a9-cd03-4107-b617-b57733b7ace9","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 02. 14:00","title":"Ha ilyen tempóban oltunk, nagyon hosszú lesz a következő év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon elsőként Izraelben érték el a lakosság több mint 10 százalékának beoltását. Sajtóhírek szerint az oltásokért jóval többet fizettek, mint az Európai Unió vagy az Egyesült Államok, ezért is lehet durván 2 millió adag vakcinájuk.","shortLead":"A világon elsőként Izraelben érték el a lakosság több mint 10 százalékának beoltását. Sajtóhírek szerint az oltásokért...","id":"20210101_1_millio_embert_oltottak_be_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41cf152-356e-4a6e-ac06-b4444e202c7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_1_millio_embert_oltottak_be_Izraelben","timestamp":"2021. január. 01. 15:47","title":"Két hét alatt 1 millió embert oltottak be Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt esett az aktív esetszám és az elhunytak száma.","shortLead":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt...","id":"20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7e6679-3272-461d-ad0a-2f12f14f678a","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 20:23","title":"Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","shortLead":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","id":"20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d68622-7452-42b0-8944-960f785d6300","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","timestamp":"2021. január. 01. 16:52","title":"Órákig tartotta fogva 14 éves volt barátnőjét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]