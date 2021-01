PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha lesz a legjobb éve az ezredforduló óta kormány- vagy államfőként folyamatosan Oroszország élén álló Vlagyimir Putyinnak. Az idő pedig mindenképpen ellene dolgozik, a felmérések szerint a fiatal választók nagy része már nagyon szeretné, ha távozna a hatalomból. Nem 2021 lesz Vlagyimir Putyin kedvenc éve 2021. január. 02. 07:00 Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. Készüljön fel, jövő héten tényleg jön a tél 2021. január. 03. 15:42 A Kőrösi-Fehér család saját, vér szerinti gyerekei mellett vállal több éve nevelőszülőséget. Azt mesélik, sok örömöt kaptak a gondozott gyerekektől, pedig őket sem kerülték el a személyes tragédiák. Teljes szívvel, második rész. Doku360: Úgy kell szeretni, mintha a sajátod lenne, de mégsem úgy 2021. január. 02. 19:00 Az Audi vezérigazgatója szerint az autóipari cégek túlélik a válságot, a vendéglátóipari cégek nem. A VW-konszernnek az évtized közepére korlátozottan önvezető, 2040-re teljesen önvezető autói lesznek. Audi-vezér: Nem nekünk kellene állami támogatást adni, hanem a vendéglátósoknak 2021. január. 02. 15:40 Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben 2021. január. 03. 08:43