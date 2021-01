Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben, sem Budapesten.","shortLead":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben...","id":"20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91555f74-9315-4afe-9156-35a379dab780","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","timestamp":"2021. január. 05. 06:55","title":"Szájer József megválik a diplomata-útlevelétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","shortLead":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","id":"20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2ec84c-44c3-40c4-927e-1e4ed12aaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Egyelőre idén is a koronavírus szervezi a programokat: elhalasztják a Grammy-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","id":"20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4393d81-65b5-4b63-accd-1d44480ea577","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","timestamp":"2021. január. 06. 07:59","title":"10-ből már közel 9 eladott új autó konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden kiderült e telefonról. Legutóbb pedig a hozzá megvásárolható digitális toll részletei is kiszivárogtak, és állítólag picit másra számíthatunk, mint amilyen eddig volt a gyártó Note-sorozatához adott toll.","shortLead":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden...","id":"20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce5ce3a-84af-4bb9-be47-87874c32a274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","timestamp":"2021. január. 06. 07:03","title":"Mit tud majd a ceruza, amit a Galaxy S21 Ultra mellé adhat a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","shortLead":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","id":"20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eb4b04-c91d-4edf-9c44-7798ad08875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"Így gyorsul egymás ellen hét generáció Porsche 911 Turbo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8fad6-995c-43b4-bf6e-90836f9dcbaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ISS legénysége elfogyasztotta a mikrogravitációs környezetben termesztett retkek egy részét, melyeket egy speciális kamrában neveltek. Állítólag nagyon finom.","shortLead":"Az ISS legénysége elfogyasztotta a mikrogravitációs környezetben termesztett retkek egy részét, melyeket egy speciális...","id":"20210105_retek_salata_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8fad6-995c-43b4-bf6e-90836f9dcbaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b9f83-af47-4152-9143-047543323693","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_retek_salata_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","timestamp":"2021. január. 05. 10:03","title":"Végre megdézsmálhatták az űrben termett retkeket az asztronauták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]