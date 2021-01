Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben.","shortLead":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár a Földön kívüli élet nyomait is kereshetik vele.","shortLead":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár...","id":"20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f7c226-6a04-4bdb-b349-cb3918b403b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","timestamp":"2021. január. 04. 15:03","title":"Augusztustól használhatják a külföldi tudósok az 500 méteres kínai rádióteleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23029a9c-9804-4f53-9c05-644869833ad5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vizsgálat indult a hétvégén történt egyiptomi halálesetek ügyében.

","shortLead":"Vizsgálat indult a hétvégén történt egyiptomi halálesetek ügyében.

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_intenziv_osztaly_oxigen_ugyeszseg_vizsgalat_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23029a9c-9804-4f53-9c05-644869833ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476e8db8-09fb-42be-acff-0bf995aaf1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_intenziv_osztaly_oxigen_ugyeszseg_vizsgalat_egyiptom","timestamp":"2021. január. 05. 17:49","title":"Kifogyhatott az oxigén, több koronavírusos beteg meghalt egy egyiptomi intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi mindennel készült az eseményre.","shortLead":"Bár az idei CES technológiai szakkiállítás startjára még majdnem egy hetet kell várni, az LG már megmutatta, mi...","id":"20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1069d4f7-3942-456f-88ee-cfa406b6dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac032cf6-8d5d-4d59-80d5-5609afeba0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_lg_hajlithato_kijelzo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 05. 15:03","title":"Hajlítható monitort fejlesztett az LG, jobb játékélményt ígér a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Totális zárlat Angliában, Orbánék nem értik, mi a gond az \"asszonysággal\", ősszel kilőhet a gazdaság, szakszervezet a Google-nél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Totális zárlat Angliában, Orbánék nem értik, mi a gond az \"asszonysággal\", ősszel kilőhet a gazdaság, szakszervezet...","id":"20210105_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d53f34-41fc-4eba-a3e1-fd3d38d4de57","keywords":null,"link":"/360/20210105_Radar360","timestamp":"2021. január. 05. 08:00","title":"Radar360: Láthatóan romlik az európai járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]