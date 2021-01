Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","shortLead":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","id":"20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6772e19-3c93-44c3-9334-8a09341277bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"A feltekerhető tévé után jöhetnek a feltekerhető telefonok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","shortLead":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cefa21-1222-4325-8afe-5ecd2bc3b7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2021. január. 05. 21:21","title":"Kína még mindig nem engedi be az Egészségügyi Világszervezet kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","shortLead":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","id":"20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13b12-4297-4613-9782-c9e9cd067dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 22:00","title":"Franciaországban felgyorsították az oltási kampányt, a korlátozásokat nem enyhítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","shortLead":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","id":"20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c69138-dd47-4ce3-9501-e50bd5b25b0e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","timestamp":"2021. január. 05. 10:36","title":"Első gyermekét várja Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","shortLead":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","id":"20210105_Kormany_dron_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa54607-ced8-4b1a-ae41-a61b6dc28f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Kormany_dron_rendelet","timestamp":"2021. január. 05. 19:26","title":"Késik a kormány a drónozást szabályozó rendeletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","shortLead":"A korábban megrendelt 300 millió adagot egészítené ki az EB.","id":"20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3fdd3af-63a2-4e2f-8a48-8459616eaf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec3b5a-47ab-4353-929b-ab24777b2508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_europai_bizottsag_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. január. 04. 18:08","title":"Az Európai Bizottság még több vakcina beszerzéséről tárgyal a Pfizer/BioNTech cégekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","shortLead":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","id":"20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f920d9a-fe1e-4a01-bbfe-857d0f190d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","timestamp":"2021. január. 05. 15:42","title":"Kecskeméten még idén indul az elektromos Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","shortLead":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","id":"20210105_Tanya_Roberts_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f9f91-c4fb-4851-a6f7-a5df20f3408c","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Tanya_Roberts_meghalt","timestamp":"2021. január. 05. 18:19","title":"Egy nappal a téves halálhíre után meghalt Tanya Roberts egykori Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]