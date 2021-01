Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","id":"20210105_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef82cb-d5cc-4cfd-9c3c-0439b58724bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 05. 21:22","title":"Átlépte a 76 ezret a koronavírusban elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus Kelly Loefflert. A különbség David Perdue és John Ossoff között is rendkívül kicsi.","shortLead":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus...","id":"20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c19d16-6f1b-4253-b1de-cbffd663cf3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","timestamp":"2021. január. 06. 09:26","title":"Az egyik demokrata szenátorjelölt nyert Georgiában, a másik vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","shortLead":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","id":"20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94de8d6-a1e1-4edf-b5c0-724cb75f9803","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","timestamp":"2021. január. 05. 18:55","title":"Véget ér Katar három éve tartó blokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","shortLead":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","id":"20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f008d610-aba6-43e6-8f87-91dab1bf6084","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","timestamp":"2021. január. 06. 18:45","title":"Megint rengett a föld a horvátoknál, ez is érezhető volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07bd71f-a7f1-49e0-8fdd-420c7977f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp és a Spitzer űrtávcső ugyanarra a pontra fókuszált: az Orion-ködre, hogy aztán a két szerkezet adatait összekombinálva megszülethessen 2020 egyik utolsó űrfelvétele.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp és a Spitzer űrtávcső ugyanarra a pontra fókuszált: az Orion-ködre, hogy aztán a két szerkezet...","id":"20210107_nasa_hubble_sptizer_urtavcso_orion_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f07bd71f-a7f1-49e0-8fdd-420c7977f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143cf0fe-9de7-48a6-92c5-e00c602c7084","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_nasa_hubble_sptizer_urtavcso_orion_kod","timestamp":"2021. január. 07. 09:03","title":"Elnézett 1500 fényévre a Hubble űrtávcső, 2020 talán legszebb fényképét hozta össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad legkomolyabb ottani földmozgása alighanem a járványhelyzetet is rontja, gyakorlatilag lehetetlen ugyanis a védelmi szabályok következetes betartása.","shortLead":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad...","id":"20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a830430-3481-4c6a-bb45-4d798e9cbde2","keywords":null,"link":"/360/20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"Egy atombomba energiája szabadult el a horvátországi földrengéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]